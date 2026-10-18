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NBA／釀酒人睽違44年闖世界大賽 公鹿貼心相挺開幕戰提前時間打

聯合新聞網／ 綜合外電報導
釀酒人終結道奇連霸之路，氣勢如虹朝隊史首冠邁進。 美聯社
釀酒人終結道奇連霸之路，氣勢如虹朝隊史首冠邁進。 美聯社

美國職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人今年季後賽上演驚奇之旅，在國家聯盟冠軍賽橫掃尋求三連霸的「宇宙道奇」，睽違44年再度挺進世界大賽。這項歷史性成就不僅讓密爾瓦基陷入棒球狂熱，也讓密爾瓦基公鹿決定調整新賽季主場開幕戰時間，避免與世界大賽撞期。

成軍以來從未贏得冠軍的釀酒人，隊史過去也就1次打進世界大賽，而且已經要追溯到1982年，如今相隔44年終於再次站上大聯盟最高舞台。世界大賽首戰將於台灣時間10月24日登場，釀酒人仍在等待坦帕灣光芒和克里夫蘭守護者的勝方。

巧合的是，公鹿原定同樣在10月24日於主場舉行2026-27年賽季開幕戰，正好與釀酒人的世界大賽首戰撞期。

為了讓密爾瓦基球迷能夠同時支持兩支家鄉球隊，NBA聯盟與公鹿經過協調後，決定將公鹿主場開幕戰提前至美國中部時間下午3時開打，也就是台灣時間10月24日凌晨4時。

公鹿球團表示，這項特別安排是為了向釀酒人締造的歷史性成就致意，希望讓當地球迷有機會參與這場睽違44年的棒球盛事。

公鹿也透過官方社群平台X發表聲明，向釀酒人表達祝賀。「釀酒人睽違44年重返世界大賽，對密爾瓦基以及整個威斯康辛州的運動迷而言，都是非常特別的時刻。恭喜釀酒人及整個球團達成這項了不起的成就，當他們展開世界大賽征途時，我們也會全力為他們加油。」

除了公鹿，威斯康辛州另一支職業球隊也加入聲援行列。NFL綠灣包裝工總教練拉弗勒（Matt LaFleur）在周五上午出席記者會時，特別戴上釀酒人隊的棒球帽，以實際行動表達支持。

拉弗勒表示：「我想支持釀酒人，他們的比賽真的很精彩。」

2021-22年賽季，公鹿在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的帶領下勇奪睽違50年之久的總冠軍，如今釀酒人也想如法炮製，全力爭取隊史第一座世界大賽冠軍。

公鹿在2021年贏得總冠軍。 路透
公鹿在2021年贏得總冠軍。 路透

MLB 釀酒人 公鹿

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