NBA／快艇主帥欽點新賽季主戰中鋒 先發其餘4人卻說忘了

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）近日正式確認，球隊將由25歲中鋒傑克森（Isaiah Jackson）擔任先發，這位過去飽受傷勢困擾的年輕長人，也將在職業生涯第6個賽季獲得全新機會。

有趣的是，當被問到其他先發球員時，泰隆魯卻開玩笑表示自己「不記得了」，為快艇新賽季的先發陣容留下懸念。

根據快艇隨隊記者林恩（Joey Linn）報導，泰隆魯已經確認傑克森將是球隊新賽季的先發中鋒，不過對於其餘先發位置，他並未進一步透露安排，反而笑稱自己已經忘記其他人選。

事實上，傑克森先前接受訪問時，就曾透露自己很可能獲得先發位置，因為他在訓練營期間持續與球隊先發陣容一起練球。「我認為自己將會擔任先發。」傑克森當時表示。

他也透露，今年休賽季自己的身體狀況相當理想，不僅對泰隆魯的戰術體系有了更深入的了解，先前受到重創的阿基里斯腱也已經完全康復，讓他能夠以健康狀態迎接新賽季。

傑克森是在2021年選秀會以首輪第22順位獲得洛杉磯湖人選中，不過沒多久就透過多方交易被送到溜馬；傑克森前4個半賽季都效力溜馬，直到上季交易截止日前，因為涉及祖巴茲（Ivica Zubac）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的交易案，才轉戰快艇。

傑克森近年職業生涯走得並不順遂，主要原因就是傷勢問題。他在2024-25年賽季開季不久便遭遇阿基里斯腱斷裂的重大傷勢，直到上季才逐漸恢復比賽狀態，但隨後又面臨腳踝問題困擾，連帶讓他的出賽穩定性受到影響。

上季被交易至快艇後，傑克森總共出賽17場，平均上場約16分鐘，可以貢獻7.5分、4.6籃板，雖然上場時間有限，仍在禁區輪替中提供一定程度的支援。

對快艇而言，在原本主力長人祖巴茲離隊後，禁區先發位置需要重新安排，傑克森的運動能力與防守潛力，成為球隊願意給予機會的重要因素。