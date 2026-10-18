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NBA／波蘭悍將慘被拓荒者釋出 隨尼克奪冠仍面臨失業危機

聯合新聞網／ 綜合外電報導
才拍完定裝照，索漢卻是遭到拓荒者裁掉。 美聯社
才拍完定裝照，索漢卻是遭到拓荒者裁掉。 美聯社

NBA新賽季即將開打，波特蘭拓荒者宣布釋出23歲波蘭前鋒索漢（Jeremy Sochan），讓這位2022年首輪第9順位的年輕球員，再度面臨尋找新東家的處境。

索漢過去1年先後效力馬刺、尼克與拓荒者，儘管上季非常幸運隨著尼克奪下總冠軍，如今卻在開季前遭到裁員面臨失業危機。

拓荒者透過官方聲明證實，球隊已經決定與索漢分道揚鑣。他在今年8月初才與拓荒者簽下1年合約，希望能在新環境重新建立自己的球隊定位，不料雙方合作僅維持約2個月，就提前畫下句點。完成這次人事異動後，拓荒者目前陣容剩下17名球員，其中包括3名雙向合約球員。

儘管擁有冠軍隊成員的經歷，索漢依然未能在今年夏天獲得穩定的長期合約。原本加盟拓荒者被視為重新出發的機會，如今卻在例行賽開打前遭到釋出，短時間內連續經歷球隊異動。

索漢當年加入馬刺後展現出色的防守潛力，身為身材與運動能力兼具的前鋒，索漢能夠防守多個位置，加上積極的肢體對抗與防守態度，一度被看好成為馬刺未來的重要輪替戰力。特別是在2023-24年賽季，索漢更繳出生涯至今最佳表現，場均攻下11.6分、6.4籃板、3.4助攻。

不過，索漢後續發展未能完全符合外界期待，最終在青年才俊輩出的馬刺陣中逐漸失去自己的地位。

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