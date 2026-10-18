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NBA／不爽失敗被點名 KD和太陽老闆大打口水戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽老闆與杜蘭特隔空交火。 路透
太陽老闆與杜蘭特隔空交火。 路透

火箭隊球星杜蘭特（Kevin Durant）和太陽老闆老闆伊許比亞（Mat Ishbia）近日在網路上隔空交戰，伊許比亞接受專訪表示2023年透過交易找來杜蘭特沒能帶來成功，杜蘭特直接在社群反擊，認為伊許比亞怪自己毫無道理，「他講得我好像酒駕被捕一樣。」

伊許比亞接受《CNBC Sport》專訪時提到，找杜蘭特來時只是用砸錢來解決問題，沒有建立真正的球隊文化，這也是他剛成為球隊老闆學到的寶貴一課。

「當我買了這支球隊，球隊大概是第8或第9種子。我們有些很好的年輕球員，我想『我們能否登頂？』基本上他們告訴我『作為老闆，別插手』，所以我說『我們會繳奢侈稅，竭盡全力去贏得總冠軍吧』，我們也做了。」伊許比亞表示，從中得到最大的學習和杜蘭特無關，而是該清楚球隊定位，堅持並相信目標和道路，「一開始我並沒這樣做，而是盲目砸錢。」

杜蘭特在太陽的最後一季場均成績是26.0分、6.0籃板和4.2助攻，但太陽在他待得2個半球季中只贏了一個季後賽系列賽，伊許比亞直言杜蘭特和自己「願景不符」，2025年太陽也將杜蘭特交易到火箭隊，杜蘭特去年也和火箭簽下2年9000萬美元的頂薪合約。

伊許比亞的發言讓杜蘭特十分不滿，他表示儘管自己36歲且維持顛峰狀態，仍成為被指責對象，甚至被說得像是罪犯；伊許比亞則是回應，他沒把太陽的失敗怪罪到杜蘭特身上，但很開心現在太陽建立的文化，「我們有合適成員和正確的方向，對這個賽季充滿期待。祝休士頓本季好運。」

NBA 太陽 老闆

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