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NBA／太陽老闆發言惹爭議 杜蘭特隔空怒嗆「＃怪KD」

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特與太陽老闆隔空交鋒。 新華社
杜蘭特與太陽老闆隔空交鋒。 新華社

休士頓火箭隊球星杜蘭特Kevin Durant）與鳳凰城太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）近日在社群媒體上爆發口水戰。伊許比亞近期公開發言表示，當時高薪引進杜蘭特並未帶來成功等言論，這番話杜蘭特不滿，罕見在X上發文回嗆「#怪KD」。

這起爭議源自於伊許比亞近期接受《CNBC Sport》專訪時的發言，他表示當時買下球隊時曾說過：我們願意繳豪華稅，只要能夠拿下總冠軍都沒問題。然而他們花大錢買來的豪華陣容並未達到預期成效，因此在2025將杜蘭特交易送往休士頓，換回布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Jalen Green）以及2025年首輪第10順位選秀權。

伊許比亞坦言他從中學到的教訓：「我們必須在鳳凰城定義我們是什麼樣的球隊，我一開始並沒有做到這一點。我只是用錢來解決問題，因此引進像杜蘭特這樣天賦異稟的球員，並不一定能帶來勝利。」

杜蘭特回應前東家老闆的發言，發文自嘲「#怪KD，即便KD在36歲時依然維持在巔峰狀態，還幫你找回了這個你如此熱愛的『文化』」

伊許比亞隨後澄清自己絕無歸咎之意，回應到「對我們在鳳凰城正在建立的文化感到滿意。現在擁有了合適的人選與正確的焦點，並對這個賽季感到興奮。祝你在休士頓的新賽季好運。」

NBA 杜蘭特 Kevin Durant

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