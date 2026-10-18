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NBA／76人新化學反應！ 布朗盛讚：與詹皇一同作戰簡直不可思議

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗受訪表示，與新隊友詹姆斯與馬克西並肩作戰簡直不可思議。 法新社
布朗受訪表示，與新隊友詹姆斯與馬克西並肩作戰簡直不可思議。 法新社

費城76人全新組合正在積極建立團隊默契，在與塞爾蒂克的熱身賽後，布朗Jaylen Brown）受訪表示，球隊現在有著極高的能量，與新隊友詹姆斯LeBron James）與馬克西（Tyrese Maxey）並肩作戰簡直不可思議。

76人無疑是下個賽季最引人注目的球隊之一，詹姆斯、布朗以及原先76人陣中的馬克西、恩比德（Joel Embiid）的首次合體比賽，在媒體上引發了極大的關注。布朗也分享與新隊友的相處：「我們一直在努力訓練，馬克西是個狠角色，那詹姆斯就不用多說了，他狀態看起來非常好」

布朗再次被問到與勒布朗·詹姆斯同隊打球的感想，以及球員之間是否因為成為隊友而感到興奮與熱議：「是的，我們絕對感受到了。看著一切如何發展，真的太不可思議了。當你擁有這項運動歷史上最偉大的球員之一與你並肩作戰時，這顯然是件太棒的事了。」

76人 NBA 布朗 詹姆斯 Jaylen Brown LeBron James

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