NBA／紐媒曝尼克將留榜眼威斯曼！冠軍替補布朗遭釋出 豪華稅限制成關鍵

NBA新賽季即將開打，衛冕軍紐約尼克終於確定開季球員名單。球團周六宣布釋出曾隨金塊奪下總冠軍的布朗（Bruce Brown），決定將最後一個正式名單席次留給2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），讓這位近年飽受傷勢困擾的25歲中鋒，獲得重新證明自己的機會。

尼克目前受到「第二層硬上限（The Second Apron）」影響，為避免團隊薪資超過門檻，開季只能保留14名正式球員，也讓球隊訓練營與季前賽的最後席次競爭格外激烈。

原本參與競爭的5名老將包括威斯曼、布朗、尤班克斯（Drew Eubanks）、布萊德利（Tony Bradley）及阿巴吉（Ochai Agbaji），經過訓練營與熱身賽考察後，最後縮小至威斯曼與布朗2人之爭。

根據《紐約郵報》）報導，尼克原本希望同時留下威斯曼與布朗，但球隊必須先透過交易騰出薪資空間，才能讓2人一起留隊。然而，尼克至今仍無法找到合適的交易方案，最終只能忍痛放棄布朗。

威斯曼能夠勝出，主要與尼克的陣容需求有關。球隊目前需要在唐斯（Karl-Anthony Towns）與佐蒙德（Andre Drummond）之後，補進第3名中鋒，而布朗主要擔任側翼，因此威斯曼在競爭過程中始終占有優勢。

尼克今年休賽季的禁區陣容出現明顯變動，原本擔任唐斯替補的羅賓森（Mitchell Robinson）透過自由球員市場轉戰波士頓，球團則以薪資相對低廉的佐蒙德取代。

此外，上季擔任第3中鋒的胡克波提（Ariel Hukporti）也已加盟費城76人，但他在季前賽遭遇阿基里斯腱撕裂傷，確定整季報銷。

如今威斯曼將接下胡克波提原本的角色，擔任尼克板凳末端的禁區備援。由於唐斯過去經常陷入犯規麻煩，球隊需要具備一定身材與運動能力的替補長人，因此第3中鋒雖然上場機會有限，仍是陣容中不可忽視的位置。

布朗(左)遺憾遭釋出。 美聯社

另一方面，布朗的離隊，也反映出新版NBA團隊薪資規範對中生代與資深角色球員造成的衝擊。

布朗過去曾是聯盟具有實戰價值的板凳球員，具備防守、持球與多位置支援能力，但在尼克先發主力都領取高額合約的情況下，球團只能以有限預算補足球隊深度，讓他成為薪資限制下的犧牲者。

事實上，布朗先前就曾向《紐約郵報》透露，自己對今年自由球員市場的冷淡反應感到相當意外。

「我真的非常驚訝。」布朗表示，「上個賽季我每一場比賽都有出賽，整年都有獲得實質的上場時間。我認為自己在被賦予的角色中，至少表現得還算不錯，甚至已經做得夠好了，但自由球員市場開啟後，實際情況卻不是這樣。」

尼克其實對留下布朗仍有興趣，也尚未完全排除讓他回歸的可能性。如果球隊接下來能成功完成交易，布朗仍有機會重新加盟。

在尼克有下一步動作之前，布朗將恢復自由球員身分，可以與其他球隊洽談合約。