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NBA／選秀狀元還沒開季就扭傷腳踝 巫師教頭謹慎面對

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
狀元迪班薩不慎扭傷腳踝。 法新社
狀元迪班薩不慎扭傷腳踝。 法新社

備受期待的NBA選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa），昨天熱身賽碰鵜鶘隊時卻因腳踝受傷提前退場，巫師教頭基夫（Brian Keefe）透露傷勢不嚴重，謹慎以對下讓狀元郎先休息，接續會再評估迪班薩狀況。

迪班薩一次中距離跳投落地扭到腳踝，一度痛苦倒地，掙扎起身後一跛一跛走向休息室，之後就沒再上場。

在離場前，迪班薩上場15分鐘就有12分、2籃板、1阻攻表現，最終巫師在以106：107吞下熱身賽最終戰敗仗。

基夫賽後告訴場邊記者，迪班薩是輕微扭傷，保險起見沒再讓他上陣，「等我們獲得更多資訊，會再進一步研究。」

目前球團沒有更新迪班薩的新進度，不過和原本簽「Exhibit 10」合約的後衛比克曼（Reece Beekman）簽下雙向合約，代表比克曼能在例行賽最多出賽50場比賽。

巫師將在台灣時間周四迎接新賽季開幕戰，對手是公鹿隊。

巫師 NBA 鵜鶘

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