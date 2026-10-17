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NBA／38歲迎第18季！ 柯瑞渴望競爭不輕言退休：只要身體還允許

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞不輕言退休。 美聯社
柯瑞不輕言退休。 美聯社

金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）即將迎接NBA生涯第18個賽季，儘管已經38歲，這位4屆總冠軍得主仍沒有急著退休的打算。近日接受NBA官方廣播節目訪問時，柯瑞談到自己的職業生涯還能延續多久，強調只要身體狀況允許，就希望繼續留在球場上競爭。

柯瑞自2009年加入勇士後，至今從未轉隊，更幫助球隊拿下4座總冠軍，如今即將展開生涯第18個賽季，面對競爭激烈的西區戰場，柯瑞仍希望帶領勇士保持競爭力。

日前接受NBA官方廣播訪問時，柯瑞被問到自己還剩下多少能量，以及預計能夠在NBA打到什麼時候。他並未提出明確的退休時間表，而是把身體健康視為決定職業生涯長度的首要條件。

「只要我的身體還允許，我就會繼續打下去。」柯瑞表示。

談到如何看待現階段的職業生涯，柯瑞認為，隨著年齡增長，球員必須改變過去規劃未來的方式，不再一次思考太長遠的事情，而是把注意力放在眼前的賽季。

柯瑞說：「這就是職業生涯能夠延續這麼久的有趣之處。到了這個階段，你會開始把事情拆成一小段、一小段來看，從每個休賽季開始，一步步完成整個賽季，因為你知道自己需要做些什麼。」

他進一步透露，現階段仍希望專注在剩餘合約期間，全力投入球隊的競爭，而不是提前思考退休後的生活。

「很顯然，我現在還有2年合約，另外還有1年選項。我覺得這是一段很好的時間，可以讓自己完全投入其中，之後再看看情況如何發展。」柯瑞表示。

不過，健康問題確實是柯瑞延續職業生涯的重要考驗。上季他受到傷勢影響，整季僅代表勇士出賽45場，平均上場31分鐘，攻下26.5分4.7助攻3.5籃板。儘管出賽場次受到限制，柯瑞依舊是勇士最重要的進攻核心，也證明自己即使進入職業生涯後期，仍具備左右比賽的能力。

對勇士而言，如何在漫長賽季中維持柯瑞健康，將是新賽季的重要課題。隨著他逐漸接近40歲，球團勢必需要更加謹慎分配上場時間與出賽負荷，才能讓這位招牌球星在關鍵時刻維持最佳狀態。

雖然外界開始關注他的退休時間，但柯瑞顯然還不打算替自己的籃球生涯設定終點。

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