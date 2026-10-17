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NBA／擴編計畫生變！西雅圖不再穩拿門票 墨西哥城成意外競爭者

聯合新聞網／ 綜合外電報導
NBA主席席佛。 路透
NBA主席席佛。 路透

NBA持續推動擴編計畫，原本被視為最有機會獲得新球隊的拉斯維加斯與西雅圖，如今卻出現變數。根據《ESPN》等美媒報導，拉斯維加斯幾乎確定將獲得擴編資格，但西雅圖的前景已不如先前明朗，墨西哥城甚至成為新的競爭者，讓NBA未來版圖增添不確定性。

NBA主席席佛（Adam Silver）過去曾表示，聯盟擴編討論主要集中在拉斯維加斯與西雅圖。不過，在上個月的董事會會議中，席佛卻讓30支球隊老闆感受到，西雅圖已不再是確定入選的城市。

主要原因在於擴編球隊的競標金額。拉斯維加斯吸引多組投資團隊積極爭取，新球隊價值甚至可能突破100億美元，但西雅圖的競標進度相對緩慢，現有報價也未達NBA預期。

目前西雅圖至少有2組競標團隊，其中一組由NHL西雅圖海怪隊與氣候宣言體育館老闆霍洛威（Samantha Holloway）領軍。聯盟希望部分未能取得拉斯維加斯球隊的買家，能轉而參與西雅圖競標，藉此拉高擴編價格。

此外，墨西哥城也意外加入競爭。據了解，當地至少有1組投資團隊已向NBA提出擴編計畫，包括興建新球館與周邊開發區域，讓這座城市成為西雅圖的潛在對手。

擴編進度也牽動現有球團的財務利益。根據《ESPN》報導，多支NBA球隊已將新增2支球隊的加盟費收入納入預算，預估每隊可分得5億至6億美元，其中甚至有球隊已按照5.33億美元進行財務規劃。

這筆收入可用於球員陣容補強、球館設備升級或償還債務。如果NBA最終只增加1支球隊，現有球團將比原先預期少拿數億美元，也讓席佛面臨來自各隊老闆的壓力。

不過，席佛至今尚未承諾會一次增加2支球隊。若聯盟從30隊擴編至31隊，也將面臨賽制調整問題，尤其現行NBA盃的分組制度，勢必得因應奇數球隊重新設計。

對西雅圖球迷而言，擴編更具有特殊意義。超音速自1967年加入NBA，直到2008年搬遷至奧克拉荷馬城，成為現在的雷霆，當地球迷已經等待球隊回歸18年。

目前席佛對拉斯維加斯擴編案態度積極，最快可能在未來幾周決定得標團隊，但第2支新球隊究竟花落西雅圖、墨西哥城，或聯盟暫時只擴編1隊，仍有待進一步決定。

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