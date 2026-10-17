NBA／勇士太老不被看好？ 基德搬2011冠軍神蹟力挺：季後賽不想遇到柯瑞

勇士隊新球季尚未開打，外界已先把「年齡」與「傷病」列為兩大隱憂。不過，前NBA冠軍控衛基德（Jason Kidd）並不急著看衰這支老牌勁旅，反而搬出自己2011年隨獨行俠隊奪冠的經驗力挺，直言只要健康進入季後賽，沒人會想碰上柯瑞（Stephen Curry）。

談到外界認為勇士核心太老，基德半開玩笑說：「我們當年確實太老了。」2010-11賽季的獨行俠正是最鮮明的例子。當時基德38歲，諾維茨基（Dirk Nowitzki）、泰瑞（Jason Terry）與馬里安（Shawn Marion）也都超過30歲，外界並不看好這支老將班底能走得多遠。

不過獨行俠一路淘汰湖人、雷霆，總冠軍賽再以4：2擊敗由詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）與波許（Chris Bosh）領軍的熱火隊，拿下隊史首冠。

柯瑞 路透

基德指出，經驗並非負擔，反而可能是季後賽最珍貴的資產，「看勇士時，智慧是關鍵。他們有聯盟最好的教練之一柯爾（Steve Kerr），而柯瑞每年夏天為球季所做的準備，更是別人難以相比。」

若勇士能在明年春天闖進季後賽，柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）的核心組合平均年齡將逼近38歲，甚至比當年獨行俠的冠軍主軸更資深。基德認為，這不代表對手就能鬆懈，「因為你不想看到柯瑞。」基德說，「大家都在想要怎麼限制他、怎麼拿出他沒看過的東西，但他全都見過。他不怕大場面，是很特別的球員，也是很特別的人。」

勇士的問題仍很現實。巴特勒正從右膝前十字韌帶撕裂中復健，預估得等到明年1、2月才有機會回歸；穆迪（Moses Moody）同樣還在左膝傷勢復原階段。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則因健康狀況無明確歸期，開季能否出賽仍是未知數。

勇士隊。 新華社

不過柯瑞已在熱身賽最終戰出賽26分鐘、攻下20分，帶領勇士以128：118擊敗拓荒者隊，並以4勝2敗結束季前賽。對這支高齡、傷兵纏身的球隊來說，例行賽如何保存主力體能固然重要，但只要核心陣容能完整站上季後賽舞台，基德相信勇士絕非能被輕易忽略的對手，基德沒有直接預言勇士會再度封王，卻給出明確判斷：「他們可能不會是大家一直談論的球隊，但到了最後，我認為他們有能力打進季後賽。」