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NBA／勇士波傑姆斯基也學「數到4」 網：根本是柯瑞二世
勇士隊今天在熱身賽最終戰以128：118擊敗拓荒者隊，季前賽程收下4勝2敗成績。先發後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）出賽26分鐘，攻下17分、3籃板、2助攻；他一記「3+1」後的慶祝動作，在社群平台掀起熱議。
波傑姆斯基此役外線出手遭犯規，完成4分打後，隨即模仿隊友柯瑞（Stephen Curry）招牌的「數到4」慶祝動作，將手指逐一比出。畫面被剪輯上傳後，因動作與柯瑞高度相似，立刻在社群平台瘋傳，不少球迷笑稱，波傑姆斯基根本是「柯瑞二世」，也有人調侃勇士花大錢續約的不是一名後衛，而是「柯瑞模組演員」。
玩笑背後，卻也反映這名23歲後衛與勇士招牌球星之間密不可分的師徒關係，柯瑞今天同樣出賽26分鐘，攻下20分、送出5助攻；格林（Draymond Green）則有7分、8籃板、11助攻。勇士開賽一度以2：10落後，但靠著尼恩（Georges Niang）首節替補上陣帶來火力，加上首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）也挹注17分，最終逆轉收下勝利。
波傑姆斯基自2023年進入勇士後，便經常觀察柯瑞的投籃流程與賽前準備，也總是不避諱主動提問。談到這名後輩時，柯瑞曾說：「他有點像那種一直問問題、話很多的麻煩小弟，但我喜歡他這一點，也一直要他保持這份特質。他的能量很有感染力，我知道他很投入，也知道他聽得進去。」
勇士本月才與波傑姆斯基完成5年1.1億美元續約，顯然將他視為柯瑞、格林世代之外的重要接班力量。如今連慶祝手勢都像柯瑞，或許會成為球迷茶餘飯後的話題；但新球季真正的考驗，仍是他能否把從偶像身上學到的自信與節奏，轉化成穩定戰力，接下來勇士將在台灣時間22日迎接開幕戰，對手正是湖人隊。
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