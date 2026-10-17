NBA／曾是換羅素籌碼卻率老鷹奪冠！名人堂傳奇哈根94歲辭世

名人堂傳奇前鋒哈根（Cliff Hagan）辭世，享耆壽94歲。這名5度入選明星賽的老鷹隊名將，曾在一筆改變NBA版圖的交易中被塞爾蒂克隊當成籌碼送走，卻在聖路易鷹隊寫下生涯最輝煌篇章，1958年率隊擊敗羅素（Bill Russell）領軍的綠衫軍，現在還是老鷹隊史唯一的總冠軍。

NBA與肯塔基大學今天證實哈根逝世消息。哈根1956年進入NBA，10年生涯全數效力聖路易鷹隊，場均可攻下18分、6.9籃板，5度入選明星賽、2度獲選年度最佳陣容第二隊，1978年進入奈史密斯籃球名人堂。

哈根在肯塔基大學時期已是全美頂尖球星，1951年協助「野貓軍團」奪下NCAA冠軍，3個大學球季累積86勝5敗。1953年選秀會，他在第3輪被塞爾蒂克選中，隨後服役2年；待他完成兵役，塞爾蒂克為了取得羅素的選秀權，將哈根與名人堂中鋒麥考利（Ed Macauley）送往聖路易。

這筆交易成就了塞爾蒂克王朝，也讓哈根得到證明自己的舞台。他靠著刁鑽勾手、靈活腳步與強硬對抗，在鷹隊迅速站穩核心位置，並與另一名傳奇球星佩蒂特（Bob Pettit）組成當時最具威脅性的前場搭檔。

1958年季後賽，哈根繳出場均27.7分、10.5籃板的驚人成績，總冠軍賽面對羅素與「紅頭」奧爾巴赫（Red Auerbach）帶領的塞爾蒂克，最終率聖路易以4：2封王。那座冠軍不只是他生涯代表作，也成為老鷹隊史至今唯一一次站上聯盟之巔。

哈根退役後曾擔任鷹隊電視與電台球評，之後又在ABA新創聯盟以達拉斯矮腳雞隊球員兼教練身分復出，並再度入選明星賽。回到肯塔基大學後，他在1975年至1988年間出任體育主任，見證母校男籃於1978年再奪NCAA冠軍。

NBA官方在聲明中表示，哈根是1958年冠軍的重要功臣，向他的家人及整個老鷹球團致上哀悼。值得一提的是，與他一同率隊封王的佩蒂特上月才以93歲高齡辭世，如今兩位1958年冠軍核心在短時間內相繼離開，也讓這段老鷹隊史最耀眼的篇章更顯珍貴。