NBA／費城4星合體陷磨合陣痛期 安比德：不需要任何人做犧牲

76人隊今年夏天重磅補強，集結了詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與布朗（Jaylen Brown）等一票豪華球星，然而在今天對上塞爾提克隊的熱身賽最終戰中，面對「綠衫軍」替補陣容終場卻以120：125吞下敗仗，賽後球星們坦言，目前團隊仍在尋找場上節奏與化學效應。

針對外界關注球星眾多是否需要「做出犧牲」，安比德今天賽後展現霸氣直言，反對犧牲的概念，「大家只要做自己最擅長的事，我們全力支持彼此，沒有人需要退居二線。」此役他在禁區展現宰制力，繳出27分、8籃板與5助攻的全面數據，更在第三節上演一記震撼全場的強力爆扣，讓主場球迷嗨翻，不過儘管個人表現亮眼，新陣容在場上的空間配置與傳導仍顯生澀。

前鋒布朗賽後便點出，球隊在進攻空間與失誤控制上仍有許多課題必須修正，「我們還沒達到理想的狀態，這就是新團隊磨合必經的過程，我們得每天繼續進步。」

詹姆斯也附和表示，球隊成軍僅數周，仍處於摸索期與調整期，攻守兩端都不可能一步到位。不過全隊上下並不擔心磨合問題，將以迎戰即將到來的例行賽開幕戰為全力衝刺的目標，持續尋找最佳的團隊節奏。