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NBA／每月酒錢逾14萬、喝整瓶烈酒照樣出賽！艾佛森：戒酒是最好決定

聯合新聞網／ 綜合報導
76人傳奇後衛「戰神」艾佛森。 美聯社
76人傳奇後衛「戰神」艾佛森。 美聯社

曾以犀利變向與桀驁個性席捲NBA的76人隊傳奇後衛「戰神」艾佛森（Allen Iverson），近日在節目罕見回顧退役後失控的飲酒生活。他透露，自己當時光是購買龍舌蘭酒，每月開銷就高達4500美元（約新台幣14萬元）。年輕時更曾喝完一整瓶烈酒，隔天中午有比賽仍自認沒什麼。如今他回頭看那段歲月，答案已完全不同，「戒酒是我人生做過最好的決定之一。」

艾佛森在節目中談到，退役後少了比賽與訓練的規律生活，飲酒逐漸成為習慣。談到當時的花費，他說：「我大概每隔一天就會買兩瓶Don Julio，一瓶在店裡要150美元，一次就是300美元。每隔一天買一次，1個月就有15天都在花這筆錢。」

照這樣計算，光是這項開銷每月就約4500美元。艾佛森也坦言，若碰上旅行或進賭場，喝得更沒有節制，「在賭場裡一待就是10個小時，根本不會去算喝了多少；最後可能就是4、5瓶酒。」

真正讓他開始正視身體代價的，是身邊人的一句提醒。艾佛森透露，個人經理人摩爾（Gary “Blue” Moore）曾告訴他，退役後不再每天跑動、比賽與訓練，酒精不會像過去一樣被高強度活動消耗，只會留在身體裡。

談到球員時期自恃的恢復力，艾佛森說：「我22歲時，可以喝完一整瓶人頭馬（Rémy Martin），隔天中午有比賽也覺得沒什麼。」這段話也反映他年輕時對體能的過度自信，認為只要到了比賽時間，仍能強迫自己上場發揮。

艾佛森1996年以選秀狀元之姿加盟76人，14年NBA生涯11度入選明星賽，2001年榮膺年度MVP、4度拿下得分王，並率隊闖進總冠軍賽。他靠著速度、突破與不服輸的性格，成為一整個世代的籃球偶像；但球場上的強悍，也一度讓他以為自己能扛過場外生活的消耗。

去年艾佛森為自傳宣傳時，公開表示自己戒酒滿6個月。談到戒酒後的改變，他說：「我感覺比喝酒時好得多。人喝醉後，就不是原本的自己；看到身邊的人也肯定這個改變，我很喜歡那種感覺。」從年輕時把「隔天還能打球」當成理所當然，到如今把清醒視為人生重要成就，艾佛森這次揭露的不只是傳奇球星的荒唐歲月，更是他在離開球場後，重新學著面對自己的人生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

艾佛森 76人

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