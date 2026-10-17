NBA／雷霆「反斑馬專武」陷合約風波 菜鳥球季能否出賽成疑

雷霆隊菜鳥中鋒瑪拉（Aday Mara）還沒正式展開新賽季，就先在場外陷入合約風波，西班牙職業籃球俱樂部薩拉戈薩（Basket Zaragoza）公開槓上雷霆，質疑這名選秀樂透球員的參賽資格，聲稱他與球隊的合約延續至2026-27年賽季，為新球季增添變數。

身高7呎3吋的瑪拉出身自薩拉戈薩青訓，他在2023年離開西班牙前往美國發展，先後效力於UCLA與密西根大學，並在上季隨隊奪下全美大學冠軍，隨後在今年6月的選秀會上被雷霆以第12順位相中。

然而，這紙合約爭議的核心在於國際籃球總會（FIBA）與NCAA的規定落差，薩拉戈薩俱樂部發表聲明指出，他們至今未收到雷霆的官方國際轉會申請，若雷霆提出將會正式反對，並強調瑪拉當初赴美時，雙方的合約並未真正解除，因此他仍受合約拘束。

面對西班牙球隊的強硬態度，雷霆球團則老神在在地展現信心，雷霆發言人回應表示，瑪拉在NCAA共打了三年大學籃球，根據聯盟與NBA的專業建議，球員轉戰NBA並不需要取得原西班牙球隊的離隊澄清證明。

現年21歲的瑪拉在熱身賽繳出令人驚豔的數據，場均貢獻13.4分、7.6籃板、2.8助攻與2.4阻攻，投籃命中率高達78.8%，優異的身材條件與移動能力，也讓他一度被稱為「返斑馬專武」，加上雷霆內線本就擁有哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩大長人，若瑪拉能順利克服場外合約爭議，勢必將為雷霆本就深厚的禁區輪替陣容注入更強悍的戰力。