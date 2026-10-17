NBA／巴黎奧運落選心結難解！布朗自認無緣美國隊、考慮尋根另覓出路

費城76人球星布朗（Jaylen Brown）近日在Twitch直播中，與隊友埃奇庫姆（VJ Edgecombe）聊到代表國家隊出賽的意義。曾在2024年巴黎奧運落選美國男籃名單的布朗坦言，自己恐怕再也沒有機會穿上美國隊球衣，但他並未放棄國際賽夢想，甚至透露有意透過追溯家族血統，探索代表其他國家出賽的可能性。

布朗在直播中表示，能夠為國家出賽是相當崇高的榮譽，自己過去曾經獲得這樣的機會，只可惜最終沒有取得理想成績。

「我認為代表自己的國家出賽是非常大的榮耀。我曾經有過這樣的經驗，但很可惜，我們在世界盃輸了球。」布朗表示，「後來我一直希望能再次獲得這樣的機會，但我不認為自己還有機會了。因為其他一些原因，我覺得自己應該沒辦法再代表美國隊出賽。」

布朗職業生涯至今唯一一次代表美國隊出征國際賽，便是在2019年世界盃。不過當年美國男籃表現不如預期，最終僅獲得第7名，布朗則在全部8場比賽中以替補身分出賽，平均貢獻7.9分、4.1籃板、1.4助攻。

儘管布朗後來逐漸成長為聯盟頂尖球星，卻始終未能再次獲選國家隊，尤其2024年巴黎奧運的選人風波，更讓他與美國男籃之間的關係受到關注。

當時布朗未能進入巴黎奧運代表隊名單，而他的塞爾蒂克隊友懷特（Derrick White）反而獲得遞補機會，引發外界討論。布朗曾公開質疑，美國男籃的贊助商Nike可能影響選人決定，因為他本人是Adidas旗下代言球員，而懷特則獲選進入奧運陣容。

雖然相關質疑並未獲得證實，但布朗對於落選美國隊的不滿，早已成為外界關注話題。如今他再次談到國家隊問題，也坦承自己對未來重返美國隊並不樂觀。

不過，布朗並未完全關上參與國際賽的大門。他透露，未來可能會進一步研究自己的家族背景與DNA血統，希望藉此了解是否有機會代表其他國家參加國際籃球賽事。

「即使是回頭研究自己的祖先、家族血統和DNA，我也願意探索這種可能性。」布朗說，「光是去了解這件事情就很酷了。如果能夠前往某個地方，並在最能體現自身影響力的地方發揮作用，那會是一件很棒的事。」

依照國際籃球總會（FIBA）的國家隊資格規定，曾代表某個國家參加正式國際賽事的球員，原則上不能任意轉換代表隊，不過在符合特定條件並獲得批准的情況下，仍存在例外。

其中最具代表性的案例之一，就是前NBA後衛葛登（Eric Gordon）。他過去曾代表美國參加國際賽事，後來成功轉換國家隊資格，改披巴哈馬戰袍，成為少數曾替美國隊出賽、之後又代表其他國家參賽的球員。

不過，布朗目前僅表達探索家族血統與其他國家隊資格的意願，尚未透露任何具體目標，也不代表他已符合轉換國家隊的相關規定。

對布朗而言，2019年世界盃第7名的成績，顯然仍是其國家隊生涯中的遺憾。即使已經在NBA建立明星地位，他仍希望有機會在國際舞台留下更多成就。