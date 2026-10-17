快訊

星巴克新制惹議…為何不全品項漲15元？內行人揭暗黑真相

薔琵最快明轉強颱！粉專曝最新路徑 靠近甚至侵襲台灣機率上升

61歲男退休後刻意節儉「一年仍噴160萬」精算發現忽略大錢坑

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巴黎奧運落選心結難解！布朗自認無緣美國隊、考慮尋根另覓出路

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗仍未放棄國際賽夢想。 美聯社
布朗仍未放棄國際賽夢想。 美聯社

費城76人球星布朗（Jaylen Brown）近日在Twitch直播中，與隊友埃奇庫姆（VJ Edgecombe）聊到代表國家隊出賽的意義。曾在2024年巴黎奧運落選美國男籃名單的布朗坦言，自己恐怕再也沒有機會穿上美國隊球衣，但他並未放棄國際賽夢想，甚至透露有意透過追溯家族血統，探索代表其他國家出賽的可能性。

布朗在直播中表示，能夠為國家出賽是相當崇高的榮譽，自己過去曾經獲得這樣的機會，只可惜最終沒有取得理想成績。

「我認為代表自己的國家出賽是非常大的榮耀。我曾經有過這樣的經驗，但很可惜，我們在世界盃輸了球。」布朗表示，「後來我一直希望能再次獲得這樣的機會，但我不認為自己還有機會了。因為其他一些原因，我覺得自己應該沒辦法再代表美國隊出賽。」

布朗職業生涯至今唯一一次代表美國隊出征國際賽，便是在2019年世界盃。不過當年美國男籃表現不如預期，最終僅獲得第7名，布朗則在全部8場比賽中以替補身分出賽，平均貢獻7.9分、4.1籃板、1.4助攻。

儘管布朗後來逐漸成長為聯盟頂尖球星，卻始終未能再次獲選國家隊，尤其2024年巴黎奧運的選人風波，更讓他與美國男籃之間的關係受到關注。

當時布朗未能進入巴黎奧運代表隊名單，而他的塞爾蒂克隊友懷特（Derrick White）反而獲得遞補機會，引發外界討論。布朗曾公開質疑，美國男籃的贊助商Nike可能影響選人決定，因為他本人是Adidas旗下代言球員，而懷特則獲選進入奧運陣容。

雖然相關質疑並未獲得證實，但布朗對於落選美國隊的不滿，早已成為外界關注話題。如今他再次談到國家隊問題，也坦承自己對未來重返美國隊並不樂觀。

不過，布朗並未完全關上參與國際賽的大門。他透露，未來可能會進一步研究自己的家族背景與DNA血統，希望藉此了解是否有機會代表其他國家參加國際籃球賽事。

「即使是回頭研究自己的祖先、家族血統和DNA，我也願意探索這種可能性。」布朗說，「光是去了解這件事情就很酷了。如果能夠前往某個地方，並在最能體現自身影響力的地方發揮作用，那會是一件很棒的事。」

依照國際籃球總會（FIBA）的國家隊資格規定，曾代表某個國家參加正式國際賽事的球員，原則上不能任意轉換代表隊，不過在符合特定條件並獲得批准的情況下，仍存在例外。

其中最具代表性的案例之一，就是前NBA後衛葛登（Eric Gordon）。他過去曾代表美國參加國際賽事，後來成功轉換國家隊資格，改披巴哈馬戰袍，成為少數曾替美國隊出賽、之後又代表其他國家參賽的球員。

不過，布朗目前僅表達探索家族血統與其他國家隊資格的意願，尚未透露任何具體目標，也不代表他已符合轉換國家隊的相關規定。

對布朗而言，2019年世界盃第7名的成績，顯然仍是其國家隊生涯中的遺憾。即使已經在NBA建立明星地位，他仍希望有機會在國際舞台留下更多成就。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／76人四巨頭出擊 首節竟意外落後塞爾蒂克替補大軍

76人隊今天主力除了埃奇庫姆（VJ Edgecombe）全員出擊，面對塞爾蒂克隊板凳大軍，首節打完意外落後，最終塞爾蒂克在延長賽以122：117贏球。

NBA／開幕戰與雷霆拚速度 馬刺確定福克斯、卡瑟爾、哈波三後衛先發

NBA新賽季點燃戰火在即，馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）在今天提前宣告，在新賽季迎戰雷霆隊的開幕戰中，將排出福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）的「豪華三後衛」陣容擔任先發，將用速度戰迎擊前冠軍勁旅。

NBA／剛傷癒就遭背後推倒！哈利伯頓怒飆髒話 溜馬延長賽惜敗公鹿

溜馬隊今天在熱身賽主場迎戰公鹿隊，兩隊一路鏖戰至延長賽，溜馬最終以127：128惜敗。不過比賽焦點不只在勝負，首節開打不到2分鐘，才剛從阿基里斯腱重傷復出的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）遭公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins）從背後推倒，起身後直接朝對手飆髒話，兩人各吞1次技術犯規。

NBA／自責讓柯瑞、柯爾失望！勇士巴特勒嗆聲：別以為我會變廢人

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今年1月右膝前十字韌帶撕裂，復出時程尚未公開。他近日談到這段復健過程時坦言，自己始終覺得辜負了柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）的信任；不過他也撂下狠話，強調重返球場時，絕不會只是個「沒用的球員」。

NBA／厄文、AD、胖虎都上榜！美媒點名7大交易熱門 安比德被說「賣不掉」

NBA新賽季尚未開打，距離明年2月11日交易大限也還有近4個月，但各隊的重建進度與爭冠壓力，已讓交易傳聞提前升溫。《NBC Sports》列出本季最可能在交易大限前被送走的7名球員，厄文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis）與威廉森（Zion Williamson）等大咖全數入列。

NBA／詹皇主場首秀飛扣引爆全場 迎生涯第24季宣告「這只是開始」

NBA新賽季即將點燃戰火，41歲的詹姆斯（LeBron James）今年夏天轉戰費城並將迎來個人生涯創紀錄的第24個賽季，在今天對上塞爾蒂克隊的熱身賽主場首秀中，他全場貢獻8分、8籃板、7助攻，並接獲隊友馬克西（Tyrese Maxey）的長傳上演招牌雙手暴扣，瞬間點燃全場1萬9746名滿場球迷的熱情，儘管終場76人隊以120：125不敵塞爾蒂克，但這場熱身賽的火熱氛圍，已讓費城球迷對新賽季充滿無限遐想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。