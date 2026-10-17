NBA／沉寂1年後找回身手！西蒙斯準大三元 國王熱身賽5戰全敗

國王隊今天在季前熱身賽作客馬刺隊，雖以97：126吞下29分慘敗、5場熱身賽全敗，但今夏重返NBA的西蒙斯（Ben Simmons）交出久違的全能數據。他先發出賽25分鐘，9投5中、罰球4罰全進，攻下14分，另有8籃板、7助攻、1抄截。

這是西蒙斯本季第2場熱身賽，也是他自離開NBA超過1年後，首次獲得較完整的上場時間。相較於前一戰對勇士隊僅打9分鐘、得到7分，西蒙斯此役持球推進、切入終結與組織進攻都有發揮，還多次送出助攻給拉文（Zach LaVine）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）完成得分。

不過國王整體表現不理想，首節就以18：42大幅落後，半場更以37：71陷入34分劣勢，幾乎提前失去懸念。西蒙斯雖繳出接近大三元成績，但也發生5次失誤，正負值為全隊偏低的負21，無法扭轉戰局。

馬刺方面，新秀哈珀（Dylan Harper）攻下19分，佛克斯（De'Aaron Fox）貢獻16分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則有14分、8籃板與2阻攻。馬刺全場抓下61籃板，包括19個進攻籃板，外線更投進17記三分球，徹底壓制國王。

西蒙斯過去曾3度入選明星賽、獲選年度最佳新秀與最佳防守陣容第一隊，但近年飽受背傷與膝傷困擾，上季更完全沒有出賽。今夏他以1年合約加盟國王，希望重新證明自己仍能在聯盟立足，這14分或許還談不上「完全復活」，但對長期被質疑是否還能回到高水準的西蒙斯來說，能在25分鐘內貢獻籃板、傳球、防守與禁區得分，至少已讓國王看見他曾經最有價值的比賽方式。