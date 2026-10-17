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NBA／開幕戰與雷霆拚速度 馬刺確定福克斯、卡瑟爾、哈波三後衛先發

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬刺提前宣告，在新賽季迎戰雷霆隊的開幕戰中，將排出福克斯、卡瑟爾與哈波的「豪華三後衛」陣容擔任先發。 法新社
馬刺提前宣告，在新賽季迎戰雷霆隊的開幕戰中，將排出福克斯、卡瑟爾與哈波的「豪華三後衛」陣容擔任先發。 法新社

NBA新賽季點燃戰火在即，馬刺隊總教練強森（Mitch Johnson）在今天提前宣告，在新賽季迎戰雷霆隊的開幕戰中，將排出福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）的「豪華三後衛」陣容擔任先發，將用速度戰迎擊前冠軍勁旅。

這套全新的三後衛組合日前在迎戰太陽隊的熱身賽中首次亮相，當時搭配主力前鋒瓦賽爾（Devin Vassell）與「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。儘管該場比賽初期全隊一度大當機，開賽外線手感冰冷，但當這三名後衛在場上的11分鐘內，馬刺正負值依舊繳出「＋10」的優異表現，甚至在身材劣勢下抓下13個籃板，展現驚人競爭力。

談到這套極具實驗性質的陣容，溫班亞瑪顯得相當興奮，「當化學效應發生時，一切就對了。最棒的是，我的周圍全都是頂級持球手，我可以跟他們盡情配合擋拆。」數據顯示，溫班亞瑪在與三後衛搭配時獲得全隊最多的24次觸球，甚至曾5次親自帶球推進。

事實上，福克斯、卡瑟爾與哈波上個賽季合體的時間並不多，包含總冠軍賽在內僅短暫配合了69分鐘。不過強森強調，與其讓優秀戰力從板凳出發，他更希望新賽季能直接把球隊最優秀的五名球員全部擺在先發名單中。

福克斯也對全新的後場組合信心滿滿，「我們在後場擁有一群極具天分的球員。只要我們能投進球，就能為隊友創造切入空間，把防守陣型徹底撕裂。」這組三後衛組合在後續對決國王隊時，首節就聯手砍下19分、助球隊狂飆42：18的絕對優勢，馬刺這場豪賭能否在強敵環伺的西區擦出火花，勢必成為新球季最大看點。

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