NBA／剛傷癒就遭背後推倒！哈利伯頓怒飆髒話 溜馬延長賽惜敗公鹿

溜馬隊今天在熱身賽主場迎戰公鹿隊，兩隊一路鏖戰至延長賽，溜馬最終以127：128惜敗。不過比賽焦點不只在勝負，首節開打不到2分鐘，才剛從阿基里斯腱重傷復出的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）遭公鹿後衛羅林斯（Ryan Rollins）從背後推倒，起身後直接朝對手飆髒話，兩人各吞1次技術犯規。

比賽開打約75秒，哈利伯頓與羅林斯在籃下爭搶進攻籃板，羅林斯從背後碰撞哈利伯頓，讓他倒地。

裁判吹判羅林斯無球犯規，哈利伯頓隨即起身向羅林斯叫陣，轉播收音也清楚捕捉到他的怒吼，雙方球員一度聚集，所幸衝突沒有進一步升高，這一撞對哈利伯頓而言格外受矚目。他在2025年總冠軍賽第7戰阿基里斯腱撕裂，休養472天後才在本月初熱身賽回歸球場。歷經超過1年的復健，面對碰撞仍毫不退讓，也展現他已準備好重新扛起溜馬核心角色。

溜馬開局雖一度以5：10落後，隨即打出11：0攻勢反超，首節打完以29：21領先，半場更將差距擴大到71：56。席亞康（Pascal Siakam）手感火燙，僅出賽不到20分鐘，10投8中攻下24分，帶領溜馬一度掌握15分優勢。

不過溜馬下半場讓多名主力休息，公鹿趁勢追分。赫洛（Tyler Herro）攻下25分，三分球7投5中，公鹿全場更搶下19個進攻籃板、轉換成26分二波進攻，終場前靠著韋爾（Kel'el Ware）補灌把比賽逼進延長，延長賽雙方仍緊咬，溜馬一度在剩下2分鐘時以123：122超前，但公鹿亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）在關鍵時刻連續做出貢獻，協助球隊守住1分勝果。

溜馬與公鹿同屬東區中央組，兩隊2025年季後賽首輪交手時就已累積不少火藥味，如今即使只是熱身賽，哈利伯頓與羅林斯的碰撞仍讓對戰張力提前升溫。對剛剛回歸的哈利伯頓而言，這場比賽的結果或許只是季前調整，但他用最直接的方式告訴聯盟：「那個帶著笑容組織進攻、卻同樣不願退讓的溜馬主控，已經回來了。」