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NBA／76人四巨頭出擊 首節竟意外落後塞爾蒂克替補大軍
76人隊今天主力除了埃奇庫姆（VJ Edgecombe）全員出擊，面對塞爾蒂克隊板凳大軍，首節打完意外落後，最終塞爾蒂克在延長賽以122：117贏球。
塞爾蒂克先發五人全部沒上，還由助理教練「外星人」卡塞爾（Sam Cassell）臨時接掌兵符，76人則是精銳盡出，四巨頭馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、詹姆斯（LeBron James）和安比德（Joel Embiid）都先發，沒想到首節打完竟落後6分。
不過76人第二節恢復正常，打出20：6攻勢重新要回領先，76人主力陣容三節打完後收工，領先10分。塞爾蒂克板凳第4節逆襲追平，延長賽打出10：5，拿下最終勝利。
安比德上場29分鐘，13投7中，罰球13中11，拿下27分8籃板5助攻。馬克西砍進22分6助攻，布朗得到20分8籃板，詹姆斯則進帳8分8籃板7助攻。塞爾蒂克以西班牙側翼岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）的21分表現最佳。
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