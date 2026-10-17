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NBA／自責讓柯瑞、柯爾失望！勇士巴特勒嗆聲：別以為我會變廢人

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 法新社
巴特勒。 法新社

勇士隊「士官長」巴特勒Jimmy Butler）今年1月右膝前十字韌帶撕裂，復出時程尚未公開。他近日談到這段復健過程時坦言，自己始終覺得辜負了柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與總教練柯爾（Steve Kerr）的信任；不過他也撂下狠話，強調重返球場時，絕不會只是個「沒用的球員」。

37歲的巴特勒上季中段傷退，勇士失去重要攻守核心後，例行賽後段僅打出12勝26敗，最終以西區第10名擠進附加賽。球隊雖先擊敗快艇隊，最終仍遭太陽隊淘汰，無緣季後賽。無法陪隊友走完賽季，也讓巴特勒一直難以釋懷，他強調「我真的覺得自己辜負了柯瑞、格林和柯爾，因為他們選擇相信我、給我機會。」

勇士在2024-25賽季透過交易換來巴特勒，期待他與柯瑞、格林組成爭冠核心。巴特勒受傷前狀態不差，出賽38場，平均可攻下20分、5.6籃板、4.9助攻，三分球85投、命中率38%，是球隊攻守兩端不可或缺的一環，巴特勒2月接受手術後持續復健，外界預期他有機會在明年1月或2月回歸。

不過巴特勒拒絕透露確切時間，只說自己與球團都清楚目標日期，「你們到時候自然會知道。」並且對於外界質疑他傷後能否維持競爭力，巴特勒沒有退讓，「如果你們以為我回來後只會是一個沒用的球員，那你們真的會嚇一跳。」

柯爾也直言，巴特勒缺陣後，勇士失去的不只是場均20分的火力。「他就是領袖。他在場上時，所有人都很有信心；有吉米在，球隊會有一股自信和氣勢。他受傷後，我們瞬間失去那些東西。」

勇士新球季開幕戰將對上湖人隊，巴特勒預計仍得缺席一段時間。對進入柯瑞、格林生涯後段的勇士來說，巴特勒能否如期、健康回歸，不只是補上戰力缺口，更可能左右球隊是否還有機會把握最後一次爭冠窗。

巴特勒 Jimmy Butler Steve Kerr Stephen Curry

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