NBA／厄文、AD、胖虎都上榜！美媒點名7大交易熱門 安比德被說「賣不掉」

NBA新賽季尚未開打，距離明年2月11日交易大限也還有近4個月，但各隊的重建進度與爭冠壓力，已讓交易傳聞提前升溫。《NBC Sports》列出本季最可能在交易大限前被送走的7名球員，厄文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis）與威廉森（Zion Williamson）等大咖全數入列。

獨行俠後衛厄文是榜單中最受矚目的名字。球團總裁尤基利（Masai Ujiri）持續公開力挺厄文，希望看到他傷癒後與19歲新核心佛雷格（Cooper Flagg）的搭配效果；但34歲的厄文上季因前十字韌帶撕裂整季報銷，且明夏可成為自由球員，與佛雷格的時間軸並不一致，報導指出，已有多支球隊正觀察厄文復出後的狀態，若他能證明自己仍具明星身手，獨行俠可能在交易大限前收到報價。球團究竟要把握佛雷格菜鳥約期重整陣容，或繼續以厄文為導師與戰力，將是本季重要決定。

巫師隊中鋒戴維斯。 美國聯合通訊社

戴維斯的處境也相當微妙。巫師隊今年選進狀元迪班薩（AJ Dybantsa），陣中還有被視為禁區未來的薩爾（Alex Sarr），33歲的戴維斯雖仍是頂級護框長人，但傷病史、續約資格與高額合約，都讓他的未來備受關注，若戴維斯能健康打出水準，聯盟勢必有爭冠球隊詢價；巫師也可藉此換回更符合迪班薩成長時間軸的年輕球員與選秀權。不過他的下一份大約，以及2027-28球季超過6200萬美元的球員選項，都是潛在交易方必須衡量的成本。

國王中鋒沙波尼斯。 美國社

國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）同樣被點名。這名全能長人仍是高效雙十製造機，能在高位策應、掩護與保護籃板，但本季4540萬美元、下季4860萬美元且全額保障的薪資，在新版豪華稅限制下並不容易處理。市場認為，若有爭冠球隊在季中急需可靠中鋒，沙波尼斯才可能真正出現交易出口。

籃網前鋒小波特。 美聯社

籃網波特（Michael Porter Jr.）則是重建邏輯下的交易人選。他上季場均24.2分、7.1籃板，生涯三分命中率39.8%，又處於28歲的巔峰期；但籃網正培養布朗（Mikel Brown Jr.）與德明（Egor Demin）等後場新秀，今年又補進持球型前鋒藍道（Julius Randle），波特的4000萬美元到期合約，自然可能成為換取年輕資產或選秀權的籌碼。

快艇前鋒史特魯斯。 美聯社

快艇的史特魯斯（Max Strus）也是值得觀察的人選。快艇未來需要補充選秀資產，史特魯斯若能在傷癒後證明外線與季後賽經驗仍有價值，儘管未必換回首輪籤，仍有機會替球隊帶來數枚二輪籤；至於快艇其他老將，也都可能隨戰績與重整方向被放上檯面。

鵜鶘前鋒威廉森。 法新社

鵜鶘的威廉森則始終是最具爆發力、也最難評估的交易名字。他上季出賽62場，場均21分、5.7籃板，健康時仍具備改變比賽的破壞力；但球團未來更傾向圍繞昆恩（Derik Queen）建構前場，兩人的搭配效果不如預期，加上威廉森本季4220萬美元、下季4490萬美元保障薪資，要找到願意承擔風險的交易對象並不容易。

獨行俠中鋒葛福德。 路透社

最後一人是獨行俠中鋒葛佛（Daniel Gafford）。若萊夫利（Dereck Lively II）能保持健康、菜鳥強森（Morez Johnson）也證明能吃下替補中鋒時間，葛福德就可能成為市場熱門。他上季平均9.5分、6.9籃板，本季1730萬美元、未來兩季合計僅約3700萬美元的合約，在中鋒需求高漲的市場中相對好處理。

76人中鋒安比德。 路透社

報導也特別點出，安比德（Joel Embiid）雖常被球迷放進交易想像名單，但實際上幾乎不可能被送走。他本季薪資高達5810萬美元，後續兩季合約再逾1.3億美元，加上傷病疑慮，除非76人願意倒貼多枚首輪籤或優質年輕球員，否則不會有球隊接手。

尼克隊中鋒唐斯。 法新社

至於尼克隊的唐斯（Karl-Anthony Towns），外界雖持續討論他的續約狀況，但《NBC Sports》認為，除非他明年夏天未能談妥新約並進入自由市場，否則交易大限前被送走的可能性不高。交易流言才剛開場，但本季各隊如何在新薪資規則下選擇押寶或重整，已成為比球場勝負更早展開的戰場。