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NBA／唐西奇開1.6億「山豬王」上班 全球限量99輛

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇駕駛一輛價值1.6億元的頂級超跑。圖截自影片
唐西奇駕駛一輛價值1.6億元的頂級超跑。圖截自影片

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）不只在籃球場上擁有頂級身手，私下對豪華跑車的熱愛同樣令人驚嘆。周四他現身湖人練球場館時，駕駛一輛價值高達500萬美元（約新台幣1.6億元）的頂級超跑，還沒踏進球場，已經吸引滿滿令人羨慕的目光。

唐西奇這次駕駛的是布加迪（Bugatti）旗下限量超跑Mistral，也是他私人豪車收藏中的最新成員。這款車不僅價格驚人，稀有程度更是一般人難以想像，全球僅限量生產99輛，堪稱收藏家夢寐以求的頂級夢幻逸品。

「Bugatti Mistral」更擁有一項令人驚嘆的世界紀錄，它是全球速度最快的量產敞篷公路跑車，最高時速可達454公里。

事實上，唐西奇向來是知名汽車愛好者，收藏範圍相當廣泛，從現代頂級超跑、豪華休旅車到經典古董車，都能在他的車庫中找到。

根據已知的收藏名單，唐西奇擁有外型霸氣的Apocalypse Hellfire 6x6六輪越野貨卡、瑞典頂級超跑Koenigsegg Regera、Mercedes-AMG G63 Brabus 800，以及強調極致性能的Brabus Rocket 1000。

此外，義大利豪華品牌Lamborghini Urus與Ferrari 812 Superfast，也都是他的收藏之一。德國車款方面則包括Porsche 911 Turbo S、Porsche Panamera 4、電動版Porsche Panamera，以及Audi A7。

唐西奇擁有外型霸氣的Apocalypse Hellfire 6x6六輪越野貨卡。
唐西奇擁有外型霸氣的Apocalypse Hellfire 6x6六輪越野貨卡。

除了這些現代高性能車款，唐西奇也對經典汽車情有獨鍾，收藏名單中還包括1967年Ford Bronco、1968年Chevrolet Camaro，以及復古小車Zastava 750。

近年電動超跑逐漸崛起，唐西奇的車庫同樣沒有缺席，來自克羅埃西亞的頂級電動超跑Rimac Nevera也名列其中。如今再加上全球僅99輛的Bugatti Mistral，讓他的收藏橫跨燃油超跑、電動車、豪華休旅車與經典老車。

不過，對27歲的唐西奇而言，享受豪車只是球場之外的生活興趣，真正的重心仍是帶領湖人在新賽季爭取更好成績。

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