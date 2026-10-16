NBA／唐西奇開1.6億「山豬王」上班 全球限量99輛

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）不只在籃球場上擁有頂級身手，私下對豪華跑車的熱愛同樣令人驚嘆。周四他現身湖人練球場館時，駕駛一輛價值高達500萬美元（約新台幣1.6億元）的頂級超跑，還沒踏進球場，已經吸引滿滿令人羨慕的目光。

唐西奇這次駕駛的是布加迪（Bugatti）旗下限量超跑Mistral，也是他私人豪車收藏中的最新成員。這款車不僅價格驚人，稀有程度更是一般人難以想像，全球僅限量生產99輛，堪稱收藏家夢寐以求的頂級夢幻逸品。

「Bugatti Mistral」更擁有一項令人驚嘆的世界紀錄，它是全球速度最快的量產敞篷公路跑車，最高時速可達454公里。

事實上，唐西奇向來是知名汽車愛好者，收藏範圍相當廣泛，從現代頂級超跑、豪華休旅車到經典古董車，都能在他的車庫中找到。

根據已知的收藏名單，唐西奇擁有外型霸氣的Apocalypse Hellfire 6x6六輪越野貨卡、瑞典頂級超跑Koenigsegg Regera、Mercedes-AMG G63 Brabus 800，以及強調極致性能的Brabus Rocket 1000。

此外，義大利豪華品牌Lamborghini Urus與Ferrari 812 Superfast，也都是他的收藏之一。德國車款方面則包括Porsche 911 Turbo S、Porsche Panamera 4、電動版Porsche Panamera，以及Audi A7。

唐西奇擁有外型霸氣的Apocalypse Hellfire 6x6六輪越野貨卡。

除了這些現代高性能車款，唐西奇也對經典汽車情有獨鍾，收藏名單中還包括1967年Ford Bronco、1968年Chevrolet Camaro，以及復古小車Zastava 750。

近年電動超跑逐漸崛起，唐西奇的車庫同樣沒有缺席，來自克羅埃西亞的頂級電動超跑Rimac Nevera也名列其中。如今再加上全球僅99輛的Bugatti Mistral，讓他的收藏橫跨燃油超跑、電動車、豪華休旅車與經典老車。

不過，對27歲的唐西奇而言，享受豪車只是球場之外的生活興趣，真正的重心仍是帶領湖人在新賽季爭取更好成績。