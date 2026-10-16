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NBA／唐西奇太沉默安靜？ 美媒揭湖人休息室真正發聲領袖

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇和里夫斯將在新賽季帶領湖人展開新篇章。 美聯社
唐西奇和里夫斯將在新賽季帶領湖人展開新篇章。 美聯社

洛杉磯湖人新賽季將以唐西奇（Luka Doncic）為核心展開後詹皇時代的新篇章，但球隊休息室裡最具影響力的發聲者，卻不一定是這位超級球星。

根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）透露，過去2年以來，里夫斯（Austin Reaves）一直是湖人最積極發聲的領袖，在球星、教練團與板凳球員之間扮演重要的溝通橋梁。

沃伊克指出：「里夫斯成為球隊最常發聲的領袖，大概已經有2年左右。唐西奇是個相當安靜的人，而詹姆斯（LeBron James）則更傾向透過以身作則的方式領導球隊。」

相較於唐西奇與詹姆斯，里夫斯在休息室裡扮演的角色更為全面，不只是場上的重要戰力，也是讓不同球員之間保持緊密關係的關鍵人物。

沃伊克進一步解釋：「甚至在唐西奇交易加盟之前，里夫斯就已經是連結板凳末端球員、球隊明星與教練團的人。他是最容易親近的球員，也一直是球隊幕後非常重要的存在。」

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