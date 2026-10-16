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NBA／76人探花稱打奧運比總冠軍重要 白巧克力怒批：付薪水的人更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
76人探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe，左）。 美聯社
76人探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe，左）。 美聯社

76人隊探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）最近表示，代表巴哈馬參加奧運對他而言，比贏下NBA總冠軍更有意義，前NBA後衛「白巧克力」威廉斯（Jason Williams）對這名新秀的價值觀表達強烈不滿，質疑如果76人隊友聽到這番言論，會有什麼感受。

埃奇庫姆日前參加布朗（Jaylen Brown）的直播時談到自己的夢想，他覺得如果能幫巴哈馬男籃取得奧運資格，對自己的國家而言是一項歷史性成就。

不過威廉斯對埃奇庫姆的發言不以為然，他認為職業球員應優先考慮對所屬球隊，他以76人球員角度怒轟埃奇庫姆，「你他X的到底在說什麼？我又不是你巴哈馬國家隊的隊友，我是你76人的隊友！我們現在正努力要拿總冠軍！」

威廉斯也質疑，76人其他球員聽到這樣的言論，可能會解讀成埃奇庫姆更重視國家隊，而不是幫76人奪冠，威廉斯進一步解釋自己的職業精神，「那些他X付我薪水的人，對我來說遠比其他人更重要。」

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