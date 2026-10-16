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NBA／盛讚前隊友83分神紀錄 巴特勒：阿德巴約什麼都做得很好

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴特勒和阿德巴約昔日並肩作戰。 美聯社
巴特勒和阿德巴約昔日並肩作戰。 美聯社

邁阿密熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）上季狂轟83分，超越傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分紀錄，成為NBA歷史單場得分第2高的球員。儘管這場歷史級表現引發不少討論，但昔日熱火隊友、現效力勇士的巴特勒（Jimmy Butler），近日公開表達對阿德巴約的肯定，直言83分是相當了不起的成就。

巴特勒日前接受《SiriusXM NBA Radio》訪問時，被問到阿德巴約上季締造的得分紀錄，他毫不吝嗇地給予讚美。

「真替他高興，83分真的很多，而且他是一名天賦非常驚人的球員，幾乎所有事情都能做得非常出色。」巴特勒表示。

不過，巴特勒也從防守角度分析，認為單場讓對手攻下83分，絕對不是某一名球員的責任，而是整支球隊都必須面對的狀況。

巴特勒說：「但這始終是整支球隊共同參與的事情。沒有人會單獨被對手拿下83分，這是整個團隊的問題，你知道的。」

他進一步解釋：「你會派出雙人包夾、三人包夾，或是任何其他防守方式。所有能用的東西、整套防守策略，整支球隊能做的幾乎都做了。但他就是能把球投進，而且投進很多球。所以真的替他高興，83分是歷史性的成就。」

阿德巴約是在今年3月面對華盛頓巫師時，全場出賽42分鐘，43投20中，更獲得多達43次罰球機會，罰進其中36罰，最終攻下驚人的83分。

這場比賽也讓阿德巴約正式改寫NBA歷史得分榜，超越布萊恩在2005-06年賽季所創下的81分紀錄，成為史上單場得分第2高的球員，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）1962年締造的單場100分。

值得注意的是，巴特勒與熱火過去的分手並不愉快。雙方在2024-25年賽季關係惡化，最終巴特勒離開邁阿密，結束與球隊的合作關係。不過，這段充滿爭議的離隊過程，顯然沒有影響他對昔日隊友阿德巴約的欣賞與尊重。

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