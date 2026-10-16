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NBA／熱火找來字母哥仍被看衰 前教頭直言阿德巴約「過譽了」

聯合新聞網／ 綜合報導
前熱火教頭直言阿德巴約（Bam Adebayo）在進攻端「過譽了」。 美國聯合通訊社
前熱火教頭直言阿德巴約（Bam Adebayo）在進攻端「過譽了」。 美國聯合通訊社

邁阿密熱火休賽季陣容大改造，交易網羅「字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），再補進湯普森（Klay Thompson）與哈德威（Tim Hardaway Jr.）等外線戰力，外界對新賽季表現抱持期待。不過，曾執教熱火的范甘迪（Stan Van Gundy）卻不看好這支新軍，他指出，球隊補強外線的同時也削弱防守，更直言明星長人阿德巴約（Bam Adebayo）在進攻端「過譽了」，甚至不認為熱火有機會前進東區前6。

范甘迪曾在2003年至2005年擔任熱火總教練，近日他在podcast節目中談到球隊新賽季展望時表示，熱火確實補進了更多投射火力，但這些球員的加入可能讓球隊在防守端付出代價。他認為，熱火目前的整體陣容並沒有外界想得那麼出色，尤其新賽季能否在攻守兩端取得平衡，仍有不少疑問。

熱火今年6月底透過交易向密爾瓦基公鹿換來安戴托昆波與波提斯（Bobby Portis），送出赫洛（Tyler Herro）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、韋爾（Kel'el Ware）及亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）。之後球團再簽下哈德威與湯普森，持續補強外線火力，希望為字母哥與阿德巴約打造更具威脅性的進攻組合。

不過，范甘迪對熱火的後場配置同樣有所保留。他認為，米契爾（Davion Mitchell）即使上季表現不錯，是否適合長期擔任先發控球後衛，搭檔字母哥，仍有待觀察。此外，他也對字母哥近年來的健康狀況抱持疑慮，認為球隊不能只看帳面戰力，還必須考量主力球員能否維持出賽穩定性。

對於球員個別表現，范甘迪肯定哈德威的加入，也提到維金斯（Andrew Wiggins）的實力常被低估，但他對阿德巴約的評價則相對保留，「我認為阿德巴約有點過譽了，尤其是在進攻端」，這番言論格外引人關注，因為阿德巴約今年3月才對華盛頓巫師單場狂轟83分，超越布萊恩（Kobe Bryant）的81分，獨居NBA史上單場得分第二高紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的100分。

談到新賽季東區競爭，范甘迪直言，並不認為熱火能成為東區頂尖球隊，甚至坦言，如果熱火最後能打進前六名，他都會感到有些意外，他認為，熱火近年例行賽表現始終稱不上突出，雖然總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）是聯盟最出色的教練之一，仍難以完全彌補陣容上的問題。

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