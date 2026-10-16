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NBA／去年挑釁柯瑞、數據被當迷因嘲弄 勇士新同學：算好事

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊後衛威廉斯（Brandon Williams）。 路透
勇士隊後衛威廉斯（Brandon Williams）。 路透

休賽季加入勇士隊的後衛威廉斯（Brandon Williams）去年還在挑釁柯瑞Stephen Curry），如今卻成為隊友，他受訪時談到自己與柯瑞的迷因梗，並表達對這位傳奇球星的尊重。

2025年2月獨行俠隊擊敗勇士的比賽中，威廉斯曾在罰球線附近，對著柯瑞做出秀肌肉的挑釁動作，但當時柯瑞全程背對他，根本沒看到這一幕。另外，當時網路上還流傳一張比較兩人生涯三分球命中數的圖表，威廉斯當時生涯僅投進1顆三分球，柯瑞已累積3千多顆，懸殊的差距成為笑話之一。

威廉斯最近接受勇士記者柏克（Kerith Burke）訪問時，被問到成為柯瑞隊友後最印象深刻的事，威廉斯說，「除了那些不可思議的三分球、其他令人驚嘆的表現外，我認為最特別的是他每天投入工作的方式，非常細膩，而且很清楚自己想從訓練中獲得什麼。」

威廉斯坦言，柯瑞最令他佩服的地方，不是外線投射，而是在場上無球跑動的巨大威脅，「大家都知道他持球時非常危險，但我認為他沒持球時更可怕，因為他會不斷在場上四處穿梭。你必須隨時保持警覺，清楚掌握他的位置。」

對於兩人之間的迷因梗，威廉斯笑說：「這真的很瘋狂，真的很不可思議，我和柯瑞以前確實有過幾次交鋒，尤其是去年。當我投進生涯第一記三分球時，他們還做一張很有趣的比較圖，那真的是很棒的迷因素材，能在三分球這件事被拿來和他比較，也算好事。」

威廉斯是一名具備持球切入能力，但外線投射不好的球員，上季出賽66場，平均攻下13.0分3.9助攻2.9籃板，三分命中率23.2%。

勇士 Stephen Curry 柯瑞

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