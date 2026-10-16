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NBA／無視前東家76人大手筆補強 勇士巴特勒：交手絕對讓對方吃苦頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
巴特勒在傷後復健期間展現爭冠決心，表示只要勇士全員健康，就有信心與柯瑞、格林再拚總冠軍。 路透通訊社
巴特勒在傷後復健期間展現爭冠決心，表示只要勇士全員健康，就有信心與柯瑞、格林再拚總冠軍。 路透通訊社

上賽季因傷賽季提前報銷的勇士隊球星巴特勒Jimmy Butler），近日展現強烈企圖心，針對新賽季的競爭態勢與個人傷病恢復進度，巴特勒發出豪語，直言只要球隊全員保持健康，他有信心協助柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）再度衝擊總冠軍。

回顧上賽季的遺憾，巴特勒坦言這正是激勵他繼續前行的最大動力，「我投身這項運動、參與任何競爭的原因，始終是為了贏球、為了成為最強。除了捧起總冠軍盃，沒有其他方式能證明你是最強的，這也是球隊引進我的原因，我希望自己、柯瑞和格林所有人都能保持健康，展現全部實力。」

儘管目前仍處於傷後復健期、尚未確定具體復出時間，但巴特勒強調自己已開始進行跑步等初期訓練，只要準備就緒便會立刻重返戰場，與團隊一同登上巔峰。

談到聯盟休賽季各隊其他動態，包括老東家費城76人隊在今夏補強詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）的大動作，巴特勒則展現一貫的硬漢作風，冷靜表示這不影響自己專注於勇士的備戰，「我只管好我自己的事，不過只要我們在場上交手，我一定會讓他們吃盡苦頭。」

面對新賽季的團隊目標，巴特勒認為，每支球隊在開季前都會喊出奪冠口號，但他堅信勇士具備實現這個目標的絕對實力，期盼在傷兵歸隊後攜手老搭檔們再創輝煌。

巴特勒 勇士 76人 Jimmy Butler Draymond Green Stephen Curry

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