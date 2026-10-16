NBA／安比德健康能改變一切！ 76人馬克西：衝擊冠軍最大底氣

76人隊備受矚目的新賽季即將點燃戰火，後衛馬克西（Tyrese Maxey）今天直言，核心球星安比德（Joel Embiid）若能維持健康，將徹底「改變一切」，這番話不僅點出禁區霸主的關鍵價值，也道出球隊衝擊總冠軍的最大底氣。

回顧安比德的生涯，十年歲月始終伴隨傷病陰影，他從未打滿82場，單季出賽逾60場僅有4次，扣除前兩季缺席，平均每季僅出賽49場。上季他飽受右臀不適、左膝負荷管理及闌尾炎所苦，僅打38場，更經常缺席對磨合至關重要的訓練營與熱身賽。

馬克西指出，過去常因安比德缺席，導致球隊只能在實戰中摸索戰術，「你無法放入更多戰術套裝，過去往往是他在不健康時上場，我們只能臨場學習。」憑藉6年默契，馬克西早已熟知安比德的接球熱點與走位需求；但對本季加入的新援，如詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）而言，過去未曾與這類禁區巨塔配合，適應期絕對是一大挑戰。

所幸安比德在今年訓練營與熱身賽罕見保持完全健康，讓磨合期順遂許多，馬克西強調，「如果你從未和像他這樣的大個子配合過，要適應非常困難。但因為他全程參與，我們得以反覆演練，這兩、三週不斷強化默契，絕對是個極佳的訊號。」

安比德先前也表示，對未來健康擁有前所未有信心，膝蓋不再是他心中的隱憂。隨著他找回健康，加上豪華陣容齊聚，新賽季能繳出怎樣的化學效應，備受外界高度期待。