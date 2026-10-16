快訊

日本國家級警報大響！一度指北海道規模9.9強震後取消 在地人嚇傻

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／新賽季吹判尺度將收緊！ 嚴抓假摔、進攻推人

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大。 美聯社
亞歷山大。 美聯社

NBA 2026-27賽季即將開打，聯盟宣布新賽季將加強4大吹判重點，包括進攻球員以非持球手推開防守者、掩護時雙手推人、無球防守時限制對手移動，以及攻防雙方在直線突破路徑上的身體碰撞。此外，聯盟也將加強取締假摔，希望透過更明確的判決標準與一致的執法尺度，減少球員利用肢體動作製造優勢，讓比賽回歸技術與實力的較量。

NBA籃球營運主管瓊斯（James Jones）表示，聯盟希望在新賽季持續平衡進攻與防守的機會，確保雙方都能在合理的規則下競爭。這次列出的4大重點，都是聯盟認為比賽中出現頻率高、或對攻守結果影響較大的情況。

首先是進攻球員利用非持球手推開防守者，藉此拉開空間完成投籃。NBA聯盟裁判發展和培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）指出，裁判將依照動作的程度判斷是否違規，如果球員只是透過腿部力量穩住位置、感知防守者所在位置，並未刻意施加明顯力量，裁判可以選擇不吹判；但若球員以手臂大幅伸展、刻意用力推開對手取得優勢，就應該吹判犯規。

麥卡琴坦言，這類動作在實際比賽中並不容易區分，不同裁判對於何謂穩住位置、何謂過度施力，可能仍有不同理解，因此聯盟將在賽季初與競賽委員會更頻繁地討論，協助裁判建立更一致的判斷標準。他也直言，上個賽季曾出現同樣的推人動作，週四被吹犯規、週六卻沒有判罰的情況，新賽季必須改善這類判決落差。

第二項重點則是掩護時以雙手推擠防守者。隨著NBA愈來愈盛行五人外圍拉開、位置模糊化的進攻模式，後衛彼此之間的掩護也逐漸增加，但部分球員並非利用身體站位阻擋對手，而是直接伸手推人，讓防守方難以應對。

另外兩項吹判重點則分別是無球防守時拉扯、環抱或抓住進攻球員，限制對手移動，以及攻防雙方在直線突破時，刻意製造或放大身體接觸，藉此阻止出手或博取罰球。聯盟希望裁判能更精準辨別合法對抗與不必要的接觸，避免球員透過小動作佔到便宜。

針對長期受到批評的「假摔」問題，NBA也將採取更嚴格的態度。裁判將依據「次級、戲劇化、誇張」的動作特徵進行判斷，包含過度揮舞手臂、身體移動距離明顯不合理，以及誇張動作可能造成其他球員受傷等情況。裁判可在比賽中吹判技術犯規，讓對手獲得一次罰球，也能在賽後提出警告，情節嚴重者可能面臨罰款甚至禁賽。

不過，麥卡琴也提醒，球員假摔不代表原本的犯規就不存在。即使進攻方確實犯規，防守球員若又刻意做出誇張動作，裁判仍可分別處理兩種情況，不能因為一方假摔，就忽略另一方真正的違規。

隨著執法加嚴，NBA新賽季初期可能會出現較多哨音，但等到球員逐步適應尺度後，吹判數就有望回歸穩定。瓊斯表示，NBA球員非常擅長在短短24秒的進攻時間內調整打法，也會不斷試探規則界線，因此裁判必須持續跟上比賽變化。聯盟最終希望透過更一致的執法，讓球員專注於場上競爭，帶給球迷更精彩的比賽。

NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／「終於不再失業了！」 林書豪擔任ESPN分析師

林書豪退役後正式加入ESPN，出任2026-27賽季全職NBA分析師，參與《NBA Today》及賽事評論，開啟職涯新篇章。

NBA／勇士嚴格控管38歲柯瑞出賽 柯爾提醒球迷買票前先看賽程

面對已經高齡38歲的柯瑞，勇士新賽季將更加謹慎處理他的出賽時間與負荷管理，總教練柯爾（Steve Kerr）甚至提前向球迷打預防針，坦言球隊為了確保老將健康，勢必會採取適當的輪休，提醒期待親眼看見柯瑞打球的球迷，購票前最好先確認賽程安排。

NBA／季前總管預測馬刺、溫班亞瑪成大贏家 76人休賽季補強獲認證

NBA季前各隊總管問卷調查結果於今天出爐，「黑衫軍」馬刺隊展現震撼全聯盟的強勢主宰力，成為各隊總經理眼中的頭號奪冠熱門，在去年打出62勝並寫下驚奇總冠軍賽之旅後，這支年輕勁旅被看好在新賽季抱走金盃，法國超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是被一面倒預測將包辦年度MVP與年度最佳防守球員。

NBA／去年挑釁柯瑞、數據被當迷因嘲弄 勇士新同學：算好事

休賽季加入勇士隊的後衛威廉斯（Brandon Williams）去年還在挑釁柯瑞（Stephen Curry），如今卻成為隊友，他受訪時談到自己與柯瑞的迷因梗，並表達對這位傳奇球星的尊重。

NBA／無視前東家76人大手筆補強 勇士巴特勒：交手絕對讓對方吃苦頭

上賽季因傷賽季提前報銷的勇士隊球星巴特勒（Jimmy Butler），近日展現強烈企圖心，針對新賽季的競爭態勢與個人傷病恢復進度，巴特勒發出豪語，直言只要球隊全員保持健康，他有信心協助柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）再度衝擊總冠軍。

NBA／新賽季吹判尺度將收緊！ 嚴抓假摔、進攻推人

NBA宣布2026-27賽季加強4大吹判重點，嚴抓推人、拉扯、碰撞與假摔，盼提升執法一致性，新季初期可能增加哨音。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。