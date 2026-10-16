NBA／新賽季吹判尺度將收緊！ 嚴抓假摔、進攻推人

NBA 2026-27賽季即將開打，聯盟宣布新賽季將加強4大吹判重點，包括進攻球員以非持球手推開防守者、掩護時雙手推人、無球防守時限制對手移動，以及攻防雙方在直線突破路徑上的身體碰撞。此外，聯盟也將加強取締假摔，希望透過更明確的判決標準與一致的執法尺度，減少球員利用肢體動作製造優勢，讓比賽回歸技術與實力的較量。

NBA籃球營運主管瓊斯（James Jones）表示，聯盟希望在新賽季持續平衡進攻與防守的機會，確保雙方都能在合理的規則下競爭。這次列出的4大重點，都是聯盟認為比賽中出現頻率高、或對攻守結果影響較大的情況。

首先是進攻球員利用非持球手推開防守者，藉此拉開空間完成投籃。NBA聯盟裁判發展和培訓高級副總裁麥卡琴（Monty McCutchen）指出，裁判將依照動作的程度判斷是否違規，如果球員只是透過腿部力量穩住位置、感知防守者所在位置，並未刻意施加明顯力量，裁判可以選擇不吹判；但若球員以手臂大幅伸展、刻意用力推開對手取得優勢，就應該吹判犯規。

麥卡琴坦言，這類動作在實際比賽中並不容易區分，不同裁判對於何謂穩住位置、何謂過度施力，可能仍有不同理解，因此聯盟將在賽季初與競賽委員會更頻繁地討論，協助裁判建立更一致的判斷標準。他也直言，上個賽季曾出現同樣的推人動作，週四被吹犯規、週六卻沒有判罰的情況，新賽季必須改善這類判決落差。

第二項重點則是掩護時以雙手推擠防守者。隨著NBA愈來愈盛行五人外圍拉開、位置模糊化的進攻模式，後衛彼此之間的掩護也逐漸增加，但部分球員並非利用身體站位阻擋對手，而是直接伸手推人，讓防守方難以應對。

另外兩項吹判重點則分別是無球防守時拉扯、環抱或抓住進攻球員，限制對手移動，以及攻防雙方在直線突破時，刻意製造或放大身體接觸，藉此阻止出手或博取罰球。聯盟希望裁判能更精準辨別合法對抗與不必要的接觸，避免球員透過小動作佔到便宜。

針對長期受到批評的「假摔」問題，NBA也將採取更嚴格的態度。裁判將依據「次級、戲劇化、誇張」的動作特徵進行判斷，包含過度揮舞手臂、身體移動距離明顯不合理，以及誇張動作可能造成其他球員受傷等情況。裁判可在比賽中吹判技術犯規，讓對手獲得一次罰球，也能在賽後提出警告，情節嚴重者可能面臨罰款甚至禁賽。

不過，麥卡琴也提醒，球員假摔不代表原本的犯規就不存在。即使進攻方確實犯規，防守球員若又刻意做出誇張動作，裁判仍可分別處理兩種情況，不能因為一方假摔，就忽略另一方真正的違規。

隨著執法加嚴，NBA新賽季初期可能會出現較多哨音，但等到球員逐步適應尺度後，吹判數就有望回歸穩定。瓊斯表示，NBA球員非常擅長在短短24秒的進攻時間內調整打法，也會不斷試探規則界線，因此裁判必須持續跟上比賽變化。聯盟最終希望透過更一致的執法，讓球員專注於場上競爭，帶給球迷更精彩的比賽。