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NBA／勇士嚴格控管38歲柯瑞出賽 柯爾提醒球迷買票前先看賽程

聯合新聞網／ 綜合外電報導
面對已經高齡38歲的柯瑞（Stephen Curry），勇士新賽季將更加謹慎處理他的出賽時間與負荷管理。 美聯社
面對已經高齡38歲的柯瑞（Stephen Curry），勇士新賽季將更加謹慎處理他的出賽時間與負荷管理。 美聯社

面對已經高齡38歲的柯瑞（Stephen Curry），勇士新賽季將更加謹慎處理他的出賽時間與負荷管理，總教練柯爾（Steve Kerr）甚至提前向球迷打預防針，坦言球隊為了確保老將健康，勢必會採取適當的輪休，提醒期待親眼看見柯瑞打球的球迷，購票前最好先確認賽程安排。

根據報導，柯爾受訪時透露，勇士將在熱身賽結束後，開始進一步規劃球員新賽季的出賽安排。「我們明天會結束熱身賽賽程，接下來有3天練習和1天休息。我們會利用這段時間展開討論，開始嘗試逐周規劃，看看每個星期應該如何安排。」

不過柯爾也坦言，球隊每年都會遇到相同難題，尤其當賽程密集、出現連續2天出賽的「背靠背」比賽時，老將的健康管理與球迷期待往往難以兼顧。

「坦白說，我們每年都會遇到這種狀況，當很多場比賽擠在一起，又碰上背靠背賽程，就會有球迷買票期待看到柯瑞上場。」柯爾說。

他接著指出：「球迷期待看到這些老將，但當我們遇到背靠背比賽時，最後可能決定不讓他們出賽。所以我想直接提醒所有球迷，買票時一定要留意賽程，先看清楚比賽安排。」

柯爾強調，勇士需要控制出賽負荷的球員不只有柯瑞，陣中還有多位資深球員都必須採取類似措施。

「不是只有柯瑞，我們還有好幾名老將需要進行出賽管理。這是我們唯一能夠維持整個賽季運作的方式。」柯爾表示。

即將迎接NBA生涯第18個賽季的柯瑞，上季飽受傷勢困擾，尤其受到俗稱「跑者膝」的膝蓋問題影響，整個賽季僅出賽43場。除了柯瑞之外，勇士其他重要球員也陸續遭遇傷病，讓球隊始終難以維持完整陣容。

其中，巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶撕裂持續進行復健，穆迪（Moses Moody）也面臨嚴重膝傷影響，兩人預計會在新賽季某個時間點重返球場，但具體復出時程尚未確定。

此外，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）依然受到未具體公布的健康問題困擾，目前仍處於無限期缺陣狀態，何時能夠回歸球隊也沒有明確答案。

在多名重要戰力健康狀況仍不明朗的情況下，勇士選擇對柯瑞採取更保守的管理方式。即使這可能讓部分特地購票進場的球迷失望，球團仍希望透過合理分配上場時間與休息日，降低老將再次受傷的風險。

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