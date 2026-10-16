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NBA／尼克一口氣裁3球員！紐媒：前勇士榜眼處於有利位置
尼克隊今天宣布一口氣裁掉3名球員，紐約郵報指出，前勇士隊榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）和資深後衛布朗（Bruce Brown）將競爭最後一個正式球員名額。
中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）原本是尼克正式球員名單的熱門人選，但他因為胸肌撕裂，將長期缺陣。尼克也一口氣釋出尤班克斯、中鋒布萊德利（Tony Bradley）和側翼阿巴吉（Ochai Agbaji）。
紐約郵報指出，自訓練營開始以來，威斯曼一直是領先者，威斯曼在季前熱身賽對戰暴龍隊，上場24分鐘，8投7中，砍下18分10籃板，進一步提升他的地位。
尼克中鋒深度薄弱，只有唐斯（Karl-Anthony Towns）和佐蒙德（Andre Drummond），因此名單最後一個位置優先選中鋒，讓威斯曼處於有利位置，而且威斯曼有尼克總教練布朗（Mike Brown）的支持，布朗曾在勇士擔任首席助理教練。
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