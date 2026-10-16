NBA／「終於不再失業了！」 林書豪擔任ESPN分析師

《ESPN》宣布2026-27賽季將迎來兩名全新NBA分析師，分別是去年宣布退役的「林來瘋」林書豪（Jeremy Lin）與名人堂控球後衛、前達拉斯獨行俠總教練基德（Jason Kidd）。林書豪過去曾以兼職身分參與《ESPN》節目及賽事轉播，經過去年總冠軍賽的球評經驗後，如今正式加入分析師陣容，迎來退休後的新篇章。

37歲的林書豪去年8月底宣布退役，結束球員生涯後，外界持續關注他的下一步。他先前曾坦言，自己從未想過會走上球評之路，過去甚至有些排斥這份工作，不過在實際參與轉播後，他逐漸調整心態，希望透過不同角度的分析，帶給球迷更深入的比賽觀點與正面能量。

林書豪在2025年曾以兼職分析師身分參與《ESPN》節目，今年更在前東家尼克交手聖安東尼奧馬刺的總冠軍賽擔任球評，表現獲得不少球迷肯定。如今正式轉為全職分析師，他在個人IG興奮寫下：「終於不再失業了！人生新篇章正式開始。」

林書豪曾在2011-12賽季效力尼克期間掀起席捲全球的「林來瘋」，成為NBA最具代表性的亞洲球星。2023年返台加盟高雄鋼鐵人後，他再度引發球迷熱潮，同年9月轉戰新北國王，也實現與弟弟林書緯並肩作戰的夢想。效力國王期間，他先後在PLG、TPBL奪冠，完成另類二連霸，並於2025年宣布卸下球員戰袍。

《ESPN》這次公布2026-27賽季轉播規畫，除了林書豪與基德加入分析師輪替陣容，原有的主要轉播班底也大致維持不變。布林（Mike Breen）、萊格勒（Tim Legler）與傑佛森（Richard Jefferson）將攜手迎來合作第二季；伯克（Doris Burke）與卡萊西莫（P.J. Carlesimo）也將繼續參與賽事分析。

基德則將加入《NBA Countdown》賽前及賽後節目，在《Inside the NBA》沒有播出的日子擔任分析師，與主持人安德魯斯（Malika Andrews）、帕金斯（Kendrick Perkins），以及溫霍斯特（Brian Windhorst）、查拉尼亞（Shams Charania）等人合作。林書豪則將參與《NBA Today》，與帕金斯、溫霍斯特、查拉尼亞及其他分析師共同提供賽事評論。

至於基德則是執教獨行俠5個賽季後，由於戰績不佳，被球團開除，他也因此轉而投入轉播工作。