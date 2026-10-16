NBA／季前總管預測馬刺、溫班亞瑪成大贏家 76人休賽季補強獲認證

NBA季前各隊總管問卷調查結果於今天出爐，「黑衫軍」馬刺隊展現震撼全聯盟的強勢主宰力，成為各隊總經理眼中的頭號奪冠熱門，在去年打出62勝並寫下驚奇總冠軍賽之旅後，這支年輕勁旅被看好在新賽季抱走金盃，法國超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是被一面倒預測將包辦年度MVP與年度最佳防守球員。

NBA官方針對30隊總經理進行的年度投票調查，溫班亞瑪在「如果要從頭打造一支球隊並挑選任何一位現役球員」的題目中，狂掃高達93%的壓倒性選票。這位被視為聯盟未來統治者的長人，同時也在「迫使對手教練做出最多戰術調整」、「最佳外籍球員」及「最具全能身手」等指標性項目中高居榜首。

在團隊與其他球星的評選方面，馬刺獲得50%的總經理青睞成為奪冠大熱門，微幅領先2025年冠軍雷霆；至於衛冕軍尼克隊被看好奪下東區冠軍，補強球星詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）的七六人隊也同樣獲得爭冠選票。

除了溫班亞瑪備受推崇外，馬刺陣中其他年輕核心也受到高度肯定，2025年選秀榜眼哈波（Dylan Harper）被看好能迎來大爆發的一季，超越獨行俠隊前鋒佛雷格（Cooper Flagg）；而透過自由市場加盟的老將哈里斯（Tobias Harris）則被評選為休季期間「最具低調價值的補強」。加上溫班亞瑪、哈波與卡瑟爾（Stephon Castle）所組成的年輕核心，也被一致點名為全聯盟最具潛力與前景的陣容。

此外，七六人因網羅詹姆斯與布朗而被評為休季運作最成功的球隊，熱火隊交易來安塔托昆波（Giannis Antetokounmpo）則被視為最具影響力的大物補強。