快訊

一口菜一口飯真的會血糖上升？營養師解析進食順序：三角吃法不用戒

高雄市長選戰白熱化！藍綠決戰6大票倉 近140萬選民成關鍵

不開除也不讓做研究 1.2坪辦公室揭開日本高教權力黑洞

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／季前總管預測馬刺、溫班亞瑪成大贏家 76人休賽季補強獲認證

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。 法新社
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。 法新社

NBA季前各隊總管問卷調查結果於今天出爐，「黑衫軍」馬刺隊展現震撼全聯盟的強勢主宰力，成為各隊總經理眼中的頭號奪冠熱門，在去年打出62勝並寫下驚奇總冠軍賽之旅後，這支年輕勁旅被看好在新賽季抱走金盃，法國超級中鋒溫班亞瑪Victor Wembanyama）更是被一面倒預測將包辦年度MVP與年度最佳防守球員。

NBA官方針對30隊總經理進行的年度投票調查，溫班亞瑪在「如果要從頭打造一支球隊並挑選任何一位現役球員」的題目中，狂掃高達93%的壓倒性選票。這位被視為聯盟未來統治者的長人，同時也在「迫使對手教練做出最多戰術調整」、「最佳外籍球員」及「最具全能身手」等指標性項目中高居榜首。

在團隊與其他球星的評選方面，馬刺獲得50%的總經理青睞成為奪冠大熱門，微幅領先2025年冠軍雷霆；至於衛冕軍尼克隊被看好奪下東區冠軍，補強球星詹姆斯（LeBron James）與布朗（Jaylen Brown）的七六人隊也同樣獲得爭冠選票。

除了溫班亞瑪備受推崇外，馬刺陣中其他年輕核心也受到高度肯定，2025年選秀榜眼哈波（Dylan Harper）被看好能迎來大爆發的一季，超越獨行俠隊前鋒佛雷格（Cooper Flagg）；而透過自由市場加盟的老將哈里斯（Tobias Harris）則被評選為休季期間「最具低調價值的補強」。加上溫班亞瑪、哈波與卡瑟爾（Stephon Castle）所組成的年輕核心，也被一致點名為全聯盟最具潛力與前景的陣容。

此外，七六人因網羅詹姆斯與布朗而被評為休季運作最成功的球隊，熱火隊交易來安塔托昆波（Giannis Antetokounmpo）則被視為最具影響力的大物補強。

溫班亞瑪 馬刺 Victor Wembanyama

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／馬刺「三衛」首度先發退太陽 溫班亞瑪讚：讓我輕鬆許多 

NBA／從選秀第15順位拚成歷史前20 字母哥豪言：我要擠進史上前10

NBA／湖人圍繞唐西奇打造爭冠班底 瑞迪克坦言不可能一步登天

NBA／詹姆斯擠不進歷史前4？約柯奇公布「總統山」人選 柯瑞成同世代唯一

相關新聞

MLB／大谷醒了！絕境敲三分砲 時隔58天再開轟霸氣丟棒發洩

大谷翔平久違的全壘打，今天在關鍵一戰出現，第二局敲出三分砲，時隔58天再度開轟，終結長達25場比賽的全壘打乾旱期。

MLB／威廉斯好投+哈爾平超前2分砲 守護者主場搶下第2勝領先光芒

美聯冠軍賽第三戰今天移師守護者隊主場進行，威廉斯（Gavin Williams）再出馬，先發5局失2分、飆9次三振，再靠哈爾平（Petey Halpin）在5局下的超前2分砲轟定江山，終場守護者以3：2勝出，系列賽2勝1敗領先，距離世界大賽就差2勝。

MLB／敲致勝轟超狂甩棒成焦點 哈爾平：興奮到幾乎失去意識

守護者今天在美聯冠軍賽第三戰以3：2擊敗光芒，系列賽2勝1敗領先，第8棒哈爾平（Petey Halpin）在5局下敲出超前2分砲成大英雄，豪邁的甩棒也成為討論的焦點。

中職／史上首度龍象爭霸 年度第五兄弟能奪冠創歷史新紀錄？

中信兄弟以全年第五闖進台灣大賽，將對決全年第一味全龍，力拚成為中職首支第五名奪冠球隊；兄弟靠509分火力，迎戰龍隊2.61防禦率投手群。

有扳倒西區列強能力！補齊持球+外線+防守 新火箭快速升空

火箭今夏迎回范弗利特並簽下史馬特、波格丹諾維奇，補強持球、外線與防守，陣容完整度大升，盼進軍西區決賽。

NBA／季前總管預測馬刺、溫班亞瑪成大贏家 76人休賽季補強獲認證

NBA季前各隊總管問卷調查結果於今天出爐，「黑衫軍」馬刺隊展現震撼全聯盟的強勢主宰力，成為各隊總經理眼中的頭號奪冠熱門，在去年打出62勝並寫下驚奇總冠軍賽之旅後，這支年輕勁旅被看好在新賽季抱走金盃，法國超級中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是被一面倒預測將包辦年度MVP與年度最佳防守球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。