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NBA／搶走「老大」絕殺機會被罵了？黑人問號：Kobe反而對林書豪發火
「黑人問號」楊恩（Nick Young）曾與林書豪、傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在湖人隊當隊友，楊恩最近又爆料一段趣事，自己搶投致勝球後，被布萊恩罵的反而是林書豪。
該場比賽發生在2014年12月13日，戰績低迷的湖人在延長賽以112：110爆冷擊敗馬刺隊。楊恩全場14投9中狂砍29分；反觀布萊恩22投7中只拿22分。
楊恩回想暫停期間的場景，「當時教練正在畫戰術，結果布萊恩直接把戰術板擦掉，然後說：『把球給我，其他人全部閃開。』」
對於布萊恩卻執意要出手，楊恩表示，「我當時的想法是，他之前還說我軟弱，而且那場比賽我手感正火熱，當時還是全隊得分最高的人，對吧？原本那球就是要設計給我打，所以我還是照原本戰術跑。」
楊恩接著笑說：「結果我投進之後，他反而對林書豪發火。他不敢對我說什麼，因為他知道我一定會回嘴，他就對林書豪說：『把他X的球傳給我！』是在我投進那球之後，他最後還是過來和我擊掌。」
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