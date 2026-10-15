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NBA／名人堂大前鋒退休後當警察 史陶德邁爾：訓練比NBA還難

聯合新聞網／ 綜合報導
名人堂大前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）。圖／擷取自史陶德邁爾IG
名人堂大前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）。圖／擷取自史陶德邁爾IG

許多NBA球員退休後當評論員或進入球團高層工作，但名人堂大前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）卻走一條不尋常的道路，他已經從警察學院畢業，正式成為一名警察。

史陶德邁爾穿上制服、繫上勤務腰帶，有時候還要套上戰術背心，正式以邁阿密警察的身分上班。在名人堂典禮前後的那段時間，史陶德邁爾其實一直待在警察學院受訓，學習各種警務技能，通過一連串考試後，史陶德邁爾今天畢業，正式成為一名警察。

史陶德邁爾NBA生涯14年效力太陽、尼克、獨行俠與熱火隊，總薪資超過1.67億美元（約新台幣53.4億元）。史陶德邁爾2016年打完生涯最後一場NBA比賽後，到以色列改信猶太教。進入聯盟後，他曾低調修大學課程。事業從電影製作延伸到猶太潔食葡萄酒，不寫青少年章節小說時，可能正在經營服裝品牌或收藏藝術品。

史陶德邁接受《運動畫刊》專訪，解釋為何改當警察，「這其實是我從小就一直想做的事。我記得自己念小學的時候，老師問：『長大以後想做什麼？』我當時第一個回答就是警察。這在我們家也算傳統。我叔叔曾是警察隊長，他的兄弟當過副警長，我的表親現在也是隊長，我姊妹也在警察學院受訓，所以基本上算是我們家的傳統。」

當被問到NBA訓練營和警察學院訓練哪個更難，史陶德邁爾回答：「其實警察學院還更有挑戰一點，因為我現在跑步的距離比以前多很多。NBA通常是短距離跑動，但警察學院的訓練有更多長距離跑步。整個過程中要跑很多里程，還要做很多伏地挺身、匍匐爬行、深蹲和弓箭步。體能訓練都有一定標準，必須確保自己的成績能達到規定時間。」

史陶德邁爾

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