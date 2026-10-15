NBA／金塊替補後衛狀況正好卻傷退 金塊總教練：為史特羅瑟難過......

金塊隊今天出現壞消息，24歲的後衛史特羅瑟（Julian Strawther）面對快艇隊的第三節傷到膝蓋，傷勢看似嚴重，必須在隊友攙扶下才能回到休息室，金塊總教練艾德曼（David Adelman）賽後表示還沒進一步資訊，一切要等MRI檢查結果出爐。

史特羅瑟2023年選秀會進入NBA後都穿著金塊戰袍，今年邁入四個球季，熱身賽他表現亮眼，今天上半場和其他先發搭配也有不錯發揮，出賽19分鐘三分球7投3中攻下11分，有機會本季獲得更多上場時間，不料狀況正好時卻成傷兵。

第三節史特羅瑟為阻止傑克森（Isaiah Jackson）的抄截，卻腳下打滑，左膝出現不自然彎曲，之後就痛苦倒在球場。隊友給了他一條毛巾後，他用毛巾摀住了臉，最終在隊友攙扶下回到休息室。

金塊最終以110：122敗給快艇，艾德曼賽後表示，史特羅瑟的左膝狀況將在明天早上進行MRI進行檢查，「老實說，我只能祈禱一切順利。顯然看到有人受傷都讓人難過，他整個夏天都很努力，所以你只能希望一切無恙，但他現在確實很不容易，替他感到難過。」