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NBA／河村勇輝遭快艇釋出仍獲教頭力挺！泰隆魯兩度強調還沒結束

聯合新聞網／ 綜合報導
日本後衛河村勇輝持續追夢。 法新社
日本後衛河村勇輝持續追夢。 法新社

日本後衛河村勇輝日前遭快艇隊釋出，無緣擠進新球季開幕名單，NBA生涯再度面臨考驗。不過，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）仍對他的能力給予高度肯定，甚至直言河村因為身材條件，始終沒有得到公平的評價，更兩度強調「他還沒結束」，認為這名25歲日本好手仍有機會在NBA闖出一片天。

河村今年8月與快艇簽下Exhibit 10訓練營合約，希望能在NBA挑戰第3年爭取正式合約。儘管他在熱身賽面對暴龍隊時，僅出賽14分15秒就攻下10分、4助攻、2抄截，展現出色的組織能力與場上活力，仍未能獲得球團青睞，最終在美國時間12日遭到釋出，對於河村未能留隊，泰隆魯受訪時表示，球團只是希望透過不同球員組合，嘗試更多陣容搭配方式，並非否定河村的表現，「他打出了非常精彩的表現，所有人都很喜歡他，他所帶來的能量，總是能對身邊的人產生正面影響。」泰隆魯更替河村抱不平，認為身高與體型成為外界評價他的最大阻礙，「我認為因為他的身材條件，他始終沒有得到公平的機會與評價，但他真的是一名非常優秀的球員。」泰隆魯特別提到河村對暴龍的熱身賽表現，強調這就是他加入快艇後持續進步的最佳證明，最後更兩度重申：「他還沒結束。」

事實上，根據日本媒體《Basketball King》報導，河村當初選擇加盟快艇，就已經替自己規劃好下一步。快艇在訓練營開始時，15個正式合約名額已有16名球員競爭，另外3個雙向合約名額則剩下1席，河村雖然將留在NBA視為首要目標，卻也早已考慮到未能成功爭取合約的可能性，河村透露，選擇快艇的重要原因之一，就是相當看好球團旗下G聯盟球隊聖地牙哥快艇的發展環境。他曾從日本國家隊助理教練吉本泰輔（Taisuke Yoshimoto）口中，聽聞聖地牙哥快艇總教練休伊特（Paul Hewitt）的正面評價，加上過去曾在客場與該隊交手，對球隊的訓練氛圍留下深刻印象，河村坦言，自己早已考量到這種情況，「如果無法在訓練營期間獲得合約，就可能必須前往G聯盟，因此我在做決定時，也把G聯盟的環境考慮進去。」他也指出，聖地牙哥快艇過去曾培養出多名獲得NBA雙向合約的球員，而且球隊戰術體系相當重視後衛發揮，讓他認為這是適合自己的選擇。

值得一提的是，聖地牙哥快艇近年確實成為不少球員重返NBA的跳板，包括華盛頓（TyTy Washington Jr.）曾透過該隊獲得快艇雙向合約，波拉基達斯（John Poulakidas）也成功爭取到獨行俠的雙向合約，顯示球員即使未能在訓練營獲得機會，仍有可能透過G聯盟重新站上NBA舞台，河村過去兩個賽季分別效力灰熊與公牛，兩度透過雙向合約取得NBA出賽機會，上季更曾因血栓問題在開季前遭公牛釋出，但今年1月又重新獲得雙向合約。如今遭快艇釋出，意味著他必須再次尋找延續NBA生涯的機會。

若河村順利通過讓渡程序，未被其他球隊認領，未來仍有機會加盟聖地牙哥快艇，透過G聯盟表現爭取NBA球隊關注。屆時除了快艇之外，他也可以尋求其他29支球隊的合約機會，包括雙向合約，以及明年1月5日起開放的10天短約，都可能成為重返NBA的途徑，儘管連續第3年挑戰NBA遭遇挫折，但河村當初選擇快艇時，就已替可能面臨的困境做好準備。如今在總教練泰隆魯公開力挺下，這名身高僅172公分的日本後衛，是否能再次從G聯盟找到重返NBA的機會，將成為接下來的觀察焦點。

河村勇輝 快艇

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