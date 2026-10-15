NBA／拒5年64億、缺席開訓 杜倫續約後熱身賽首秀轟24分

活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren）今夏與球團上演長達4個月的續約拉鋸，一度拒絕5年2億美元（約新台幣64億元）報價，也缺席媒體日與訓練營初期。雙方本月初終於談妥全額保障新約，杜倫今天迎來熱身賽首秀，短短15分鐘就以8投9中攻下24分，另有2抄截、1阻攻，幫助活塞以128：106擊退灰狼隊。

這是杜倫自5月後首度參加競技性比賽，但看不出太久沒上場的生疏。他在禁區持續靠著擋拆切入與面框進攻取分，活塞在首節一度落後雙位數後，從第二節起扭轉戰局，全場禁區得分以64：30壓倒灰狼。康寧漢（Cade Cunningham）也有14分、9助攻進帳。

談到重返球場，杜倫說：「我感覺很好，能回到隊友、教練團身邊很開心。這一周很不錯，我能跑動、重新熟悉這裡，也認識了新隊友，我已經準備好迎接球季。」活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）則說，杜倫打得很有侵略性，「他看起來真的很快、很敏捷，主動進攻、打得很自在，攻守兩端都做得很好。他替我們定下基調，我只期待他繼續變得更好。」

這24分對杜倫格外有意義，上季他打出生涯代表作，場均19.5分、10.5籃板，首度入選明星賽與年度最佳陣容第三隊，助活塞拿下東區第一；不過季後賽表現下滑至場均10.2分、8.5籃板，球隊也在東區準決賽止步，讓他的身價與續約條件成為休賽季焦點。

杜倫當時是受限制自由球員，原本有資格爭取5年2.87億美元頂薪合約，卻和活塞就年薪與附帶條件僵持多月。期間更傳出球團希望在合約中加入體重檢測條款，引發討論；杜倫不僅缺席媒體日，也未參加訓練營前幾次練習。最終雙方在美國時間10月1日深夜、距合格報價期限僅約90分鐘時，敲定5年2億美元合約，體重條款則未列入正式版本。

完成簽約後，杜倫也駁斥外界認為他對球團不滿、甚至想離隊的說法，重申自己希望成為「終身活塞人」。如今他用15分鐘24分替新合約開了好頭，但續約風波翻頁後，真正的考題仍在季後賽：他能否把例行賽的統治力帶進高強度舞台，才是這紙64億元大約最需要的答案。