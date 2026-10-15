快訊

從亞利桑納到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

張俊傑通緝在逃…高金素梅出庭前再限制出境8個月 法院：入監執行機率不低

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／拒5年64億、缺席開訓 杜倫續約後熱身賽首秀轟24分

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞隊中鋒杜倫。 美聯社
活塞隊中鋒杜倫。 美聯社

活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren）今夏與球團上演長達4個月的續約拉鋸，一度拒絕5年2億美元（約新台幣64億元）報價，也缺席媒體日與訓練營初期。雙方本月初終於談妥全額保障新約，杜倫今天迎來熱身賽首秀，短短15分鐘就以8投9中攻下24分，另有2抄截、1阻攻，幫助活塞以128：106擊退灰狼隊。

這是杜倫自5月後首度參加競技性比賽，但看不出太久沒上場的生疏。他在禁區持續靠著擋拆切入與面框進攻取分，活塞在首節一度落後雙位數後，從第二節起扭轉戰局，全場禁區得分以64：30壓倒灰狼。康寧漢（Cade Cunningham）也有14分、9助攻進帳。

談到重返球場，杜倫說：「我感覺很好，能回到隊友、教練團身邊很開心。這一周很不錯，我能跑動、重新熟悉這裡，也認識了新隊友，我已經準備好迎接球季。」活塞總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）則說，杜倫打得很有侵略性，「他看起來真的很快、很敏捷，主動進攻、打得很自在，攻守兩端都做得很好。他替我們定下基調，我只期待他繼續變得更好。」

這24分對杜倫格外有意義，上季他打出生涯代表作，場均19.5分、10.5籃板，首度入選明星賽與年度最佳陣容第三隊，助活塞拿下東區第一；不過季後賽表現下滑至場均10.2分、8.5籃板，球隊也在東區準決賽止步，讓他的身價與續約條件成為休賽季焦點。

杜倫當時是受限制自由球員，原本有資格爭取5年2.87億美元頂薪合約，卻和活塞就年薪與附帶條件僵持多月。期間更傳出球團希望在合約中加入體重檢測條款，引發討論；杜倫不僅缺席媒體日，也未參加訓練營前幾次練習。最終雙方在美國時間10月1日深夜、距合格報價期限僅約90分鐘時，敲定5年2億美元合約，體重條款則未列入正式版本。

完成簽約後，杜倫也駁斥外界認為他對球團不滿、甚至想離隊的說法，重申自己希望成為「終身活塞人」。如今他用15分鐘24分替新合約開了好頭，但續約風波翻頁後，真正的考題仍在季後賽：他能否把例行賽的統治力帶進高強度舞台，才是這紙64億元大約最需要的答案。

Jalen Duren

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／河村勇輝遭快艇釋出仍獲教頭力挺！泰隆魯兩度強調還沒結束

日本後衛河村勇輝日前遭快艇隊釋出，無緣擠進新球季開幕名單，NBA生涯再度面臨考驗。不過，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）仍對他的能力給予高度肯定，甚至直言河村因為身材條件，始終沒有得到公平的評價，更兩度強調「他還沒結束」，認為這名25歲日本好手仍有機會在NBA闖出一片天。

NBA／名人堂大前鋒退休後當警察 史陶德邁爾：訓練比NBA還難

許多NBA球員退休後當評論員或進入球團高層工作，但名人堂大前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）卻走一條不尋常的道路，他已經從警察學院畢業，正式成為一名警察。

NBA／金塊替補後衛狀況正好卻傷退 金塊總教練：為史特羅瑟難過......

金塊隊今天出現壞消息，24歲的後衛史特羅瑟（Julian Strawther）面對快艇隊的第三節傷到膝蓋，傷勢看似嚴重，必須在隊友攙扶下才能回到休息室，金塊總教練艾德曼（David Adelman）賽後表示還沒進一步資訊，一切要等MRI檢查結果出爐。

NBA／拒5年64億、缺席開訓 杜倫續約後熱身賽首秀轟24分

活塞隊中鋒杜倫（Jalen Duren）今夏與球團上演長達4個月的續約拉鋸，一度拒絕5年2億美元（約新台幣64億元）報價，也缺席媒體日與訓練營初期。雙方本月初終於談妥全額保障新約，杜倫今天迎來熱身賽首秀，短短15分鐘就以8投9中攻下24分，另有2抄截、1阻攻，幫助活塞以128：106擊退灰狼隊。

NBA／湖人簽26歲後衛楊恩 美媒曝「4選1」布朗尼可能被裁

湖人隊季前熱身賽只剩1場，今天再度做出球員異動，裁掉27歲前鋒史威德（Cole Swider），簽下26歲後衛楊恩（Jahmir Young）。

NBA／有和詹姆斯母親發生過性關係？前騎士球員：紳士不會說

現年43歲的前騎士隊球員衛斯特（Delonte West）退休後受到心理疾病和藥物濫用影響，一度流落街頭。今年3月他宣布戒毒成功並進軍網紅圈，今天他被問到是否曾與前隊友詹姆斯（LeBron James）的母親格洛麗亞（Gloria James）發生性關係，衛斯特沒有正面回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。