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NBA／湖人簽26歲後衛楊恩 美媒曝「4選1」布朗尼可能被裁

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼（左）。 路透
布朗尼（左）。 路透

湖人隊季前熱身賽只剩1場，今天再度做出球員異動，裁掉27歲前鋒史威德（Cole Swider），簽下26歲後衛楊恩（Jahmir Young）。

湖人正努力將正式球員名單縮減至規定的15人，美國媒體「運動畫刊」認為，史威德和楊恩最終可能都會加入湖人G聯盟球隊，而不是在正式球員名單之中。

楊恩上季在G聯盟平均可拿下25.9分8.5助攻4.9籃板1.8抄截，三分命中率36.3%，入選G聯盟年度第二隊。

湖人必須在開幕戰迎戰勇士隊之前，將正式球員名單縮減到15人，這代表至少會有一名擁有保障合約的球員將離開球隊。

目前可能離隊的球員包含布朗尼Bronny James）、哈迪（Jaden Hardy）、肯奈特（Dalton Knecht）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）預計也會在接下來幾天嘗試交易。由於湖人目前長人深度不足，因此如果進行交易，補長人看起來是最合理方向，但如果市場上沒球隊願意接受湖人的交易報價，最終湖人只能選擇直接裁掉1名球員。

湖人 布朗尼 Bronny James

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