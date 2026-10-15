聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／湖人簽26歲後衛楊恩 美媒曝「4選1」布朗尼可能被裁
湖人隊季前熱身賽只剩1場，今天再度做出球員異動，裁掉27歲前鋒史威德（Cole Swider），簽下26歲後衛楊恩（Jahmir Young）。
湖人正努力將正式球員名單縮減至規定的15人，美國媒體「運動畫刊」認為，史威德和楊恩最終可能都會加入湖人G聯盟球隊，而不是在正式球員名單之中。
楊恩上季在G聯盟平均可拿下25.9分8.5助攻4.9籃板1.8抄截，三分命中率36.3%，入選G聯盟年度第二隊。
湖人必須在開幕戰迎戰勇士隊之前，將正式球員名單縮減到15人，這代表至少會有一名擁有保障合約的球員將離開球隊。
目前可能離隊的球員包含布朗尼（Bronny James）、哈迪（Jaden Hardy）、肯奈特（Dalton Knecht）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。
湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）預計也會在接下來幾天嘗試交易。由於湖人目前長人深度不足，因此如果進行交易，補長人看起來是最合理方向，但如果市場上沒球隊願意接受湖人的交易報價，最終湖人只能選擇直接裁掉1名球員。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。