NBA／有和詹姆斯母親發生過性關係？前騎士球員：紳士不會說

現年43歲的前騎士隊球員衛斯特（Delonte West）退休後受到心理疾病和藥物濫用影響，一度流落街頭。今年3月他宣布戒毒成功並進軍網紅圈，今天他被問到是否曾與前隊友詹姆斯（LeBron James）的母親格洛麗亞（Gloria James）發生性關係，衛斯特沒有正面回應。

衛斯特球員生涯曾效力騎士3年，與詹姆斯並肩作戰。2010年有媒體報導衛斯特與相差15歲的格洛麗亞有染，引發外界熱議。詹姆斯的律師否認這項傳聞，儘管多年來一直有各種揣測，但始終沒任何證據能證明，這段關係發生過。

衛斯特球員生涯結束後，飽受心理疾病折磨，他過去受訪時曾提到，詹姆斯和格洛麗亞都曾主動關心他，詢問他的近況與生活是否安好。

如今衛斯特轉戰網紅圈，即將和單挑能力頂級的2008年榜眼畢斯利（Michael Beasley）進行一場單挑賽。衛斯特賽前接受訪問，竟有人直接問：「你和詹姆斯的母親發生過性關係嗎？」

衛斯特沒有承認也沒有否認，只回答：「紳士從來不會說這些。」