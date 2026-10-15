快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／有和詹姆斯母親發生過性關係？前騎士球員：紳士不會說

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士隊時期的詹姆斯、衛斯特。歐新社
騎士隊時期的詹姆斯、衛斯特。歐新社

現年43歲的前騎士隊球員衛斯特（Delonte West）退休後受到心理疾病和藥物濫用影響，一度流落街頭。今年3月他宣布戒毒成功並進軍網紅圈，今天他被問到是否曾與前隊友詹姆斯LeBron James）的母親格洛麗亞（Gloria James）發生性關係，衛斯特沒有正面回應。

衛斯特球員生涯曾效力騎士3年，與詹姆斯並肩作戰。2010年有媒體報導衛斯特與相差15歲的格洛麗亞有染，引發外界熱議。詹姆斯的律師否認這項傳聞，儘管多年來一直有各種揣測，但始終沒任何證據能證明，這段關係發生過。

衛斯特球員生涯結束後，飽受心理疾病折磨，他過去受訪時曾提到，詹姆斯和格洛麗亞都曾主動關心他，詢問他的近況與生活是否安好。

如今衛斯特轉戰網紅圈，即將和單挑能力頂級的2008年榜眼畢斯利（Michael Beasley）進行一場單挑賽。衛斯特賽前接受訪問，竟有人直接問：「你和詹姆斯的母親發生過性關係嗎？」

衛斯特沒有承認也沒有否認，只回答：「紳士從來不會說這些。」

詹姆斯 LeBron James

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／馬刺「三衛」首度先發退太陽 溫班亞瑪讚：讓我輕鬆許多

馬刺隊在今天與太陽隊的熱身賽中，首度排出福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）與卡瑟爾（Stephon Castle）的「三衛」先發陣容，儘管磨合期難免出現亂流，但在上半場終了前逐漸展現威力，聯手率隊建立領先優勢，最終以123：103擊敗太陽。

NBA／有和詹姆斯母親發生過性關係？前騎士球員：紳士不會說

現年43歲的前騎士隊球員衛斯特（Delonte West）退休後受到心理疾病和藥物濫用影響，一度流落街頭。今年3月他宣布戒毒成功並進軍網紅圈，今天他被問到是否曾與前隊友詹姆斯（LeBron James）的母親格洛麗亞（Gloria James）發生性關係，衛斯特沒有正面回應。

NBA／字母哥準大三元率熱火轟144分 讚米契爾快到自己都跟不上

熱火隊今天在熱身賽以144：128擊敗籃網隊，全隊9人得分達雙位數，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅出賽24分鐘，就繳出20分、15籃板、9助攻的準大三元。賽後他大讚後衛米契爾（Davion Mitchell）帶動進攻的速度，笑稱連自己都有些跟不上，直言沒有對手想面對這種節奏。

NBA／勇士23歲後衛模仿柯瑞有很像？網吐槽：花1.1億美元買演員

勇士隊23歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）曾豪言當柯瑞（Stephen Curry）接班人，因此他在場上的表現被球迷拿放大鏡檢視，最近他疑似在場上模仿柯瑞，再度引發批評。

NBA／雷霆傳壞消息！23歲菜鳥後衛阿基里斯腱斷裂賽季報銷

雷霆隊今天宣布，今年二輪第41順位新秀歐維（Otega Oweh）因右腳阿基里斯腱斷裂，已接受手術，2026-27賽季確定整季報銷。

NBA／怪病無限期休賽 勇士波爾辛吉斯仍盼盡快回歸

勇士長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）怪病纏身，球團今天發出公告宣布，這位拉脫維亞好手因「私人健康因素」無限期休賽，但仍留在球隊中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。