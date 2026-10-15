NBA／馬刺「三衛」首度先發退太陽 溫班亞瑪讚：讓我輕鬆許多

馬刺隊在今天與太陽隊的熱身賽中，首度排出福克斯（De'Aaron Fox）、哈波（Dylan Harper）與卡瑟爾（Stephon Castle）的「三衛」先發陣容，儘管磨合期難免出現亂流，但在上半場終了前逐漸展現威力，聯手率隊建立領先優勢，最終以123：103擊敗太陽。

這套備受矚目的三衛陣容開賽初期打得相對生澀，哈波與卡瑟爾前5次出手皆落空，福克斯則在首節還剩6分57秒時先行退場。不過隨著比賽進行，三人逐漸找到節奏，半場合計進帳31分、12籃板與6助攻，助馬刺取得60：49的雙位數領進進入中場休息。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後談到「三衛」時坦言，「我很高興他們能有一些共事的機會，也累積實戰經驗。不過我們開局的波段打得有些草率，所有人未來都必須拿出更好的開局態度與專注度。」

福克斯今天拿下9分、4助攻，卡瑟爾則攻下全場最高的18分，其中包含14次罰球得分，哈波則貢獻9分，至於溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則有19分、4阻攻、2抄截。

溫班亞瑪賽後談到這套新陣容時表示，「我們開賽時試圖做對的事情，只是得分效率不高。但一旦順暢起來，效果就出來了。對我來說，身邊有這麼多擅長持球、能圍繞我發動擋拆的後衛，這讓我的工作輕鬆許多。」

事實上，福克斯、哈波與卡瑟爾在上個賽季例行賽與季後賽合計僅搭配了69分鐘，甚至在總決賽時也曾短暫同場。今年夏天眾人前往法國拜訪溫班亞瑪時，就曾討論過未來攜手先發的可能性。

強森談到這項調度時強調，這三位都是隊上最優秀的球員，儘管他們過去多半習慣球權在手，但福克斯擁有無球跑動能力，卡瑟爾在大學時期也曾扮演無球角色，「他們具備運球、傳球、投籃、防守及贏球特質，且身材條件出色，球風也相當無私。」