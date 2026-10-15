NBA／字母哥準大三元率熱火轟144分 讚米契爾快到自己都跟不上

熱火隊今天在熱身賽以144：128擊敗籃網隊，全隊9人得分達雙位數，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）僅出賽24分鐘，就繳出20分、15籃板、9助攻的準大三元。賽後他大讚後衛米契爾（Davion Mitchell）帶動進攻的速度，笑稱連自己都有些跟不上，直言沒有對手想面對這種節奏。

今夏結束13年公鹿隊生涯、轉戰邁阿密的安戴托昆波，在加盟後第3場熱身賽展現全面身手，全場10投8中，另有3次阻攻、1次抄截。他上半場就累積18分、11籃板、5助攻，幫助熱火以69：66領先，球隊第3節再灌進43分，逐步拉開差距，隨著與隊友及教練團相處的時間增加，安戴托昆波表示，自己在場上越來越自在，「這是我第3場比賽，只要踏上球場，我就會全力以赴。隊友和教練都希望我打得更有侵略性，主動創造進攻機會，這也是我會持續做的事情。」

另外談到熱火的進攻節奏，安戴托昆波特別點名米契爾，「他真的非常不可思議，速度快到讓人很難跟上。」他也觀察到，當米契爾下場、改由新秀康威爾（Ryan Conwell）接手控球時，球隊的推進速度就會放慢，「當然，康威爾還很年輕，這才是他進入聯盟的第1年，但我們必須維持這樣的速度，因為這種節奏很有威脅性，沒有球隊想來這座球館面對這樣的比賽節奏。」

安戴托昆波笑說，連自己都不想成為防守的一方。除了速度，米契爾在場上的照應也讓安戴托昆波相當滿意。他透露，當自己一段時間沒有碰到球，米契爾就會主動確認他的狀況，確保他持續參與進攻，讓兩人的合作更加順暢。

安戴托昆波的禁區威脅，也替隊友創造外線機會。被問到對手選擇放空波提斯（Bobby Portis）、集中兵力協防禁區時，他表示，「你必須選擇要承擔哪一種風險，你不可能阻止所有事情。如果我是波提斯，我一定會很喜歡這樣。」

熱火此役投籃命中率達59.1%，合計送出32次助攻，維金斯（Andrew Wiggins）攻下19分，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻14分，康威爾與波提斯分別拿下13分、12分。籃網則以小波特（Michael Porter Jr.）27分最高，德明（Egor Demin）與藍道（Julius Randle）各有17分、15分，熱火主力長人阿德巴約（Bam Adebayo）仍因腹股溝緊繃缺陣，總教練史波斯查（Erik Spoelstra）表示，將持續逐日觀察他的恢復情況。球隊在陣容尚未到齊的情況下，已展現多人接力得分的火力，接下來如何整合輪替、延續快速進攻，將是開季前的磨合重點。