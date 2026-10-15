NBA／勇士23歲後衛模仿柯瑞有很像？網吐槽：花1.1億美元買演員

勇士隊23歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）曾豪言當柯瑞（Stephen Curry）接班人，因此他在場上的表現被球迷拿放大鏡檢視，最近他疑似在場上模仿柯瑞，再度引發批評。

波傑姆斯基去年曾說想當柯瑞接班人，結果繳出來的成績差強人意，出賽82場，平均得到13.8分5.1籃板3.7助攻，三分命中率37.1%，波傑姆斯基也屢次成為勇士輸球後球迷攻擊的箭靶。

不過波傑姆斯基仍獲得勇士球團信任，休賽季拿下5年1.1億美元的延長合約，引發球迷熱議。昨天在季前賽與湖人隊交手時，第一節尾聲波傑姆斯基咬著牙套，低頭緩緩走向罰球線。

這是柯瑞經常在場上做的動作，因此網友懷疑他在模仿柯瑞，紛紛留言吐槽，「我以為是惡搞影片」、「和柯瑞一模一樣非常尷尬」、「看起來像柯瑞和波傑姆斯基AI」、「1.1億元買了模仿柯瑞的演員」。