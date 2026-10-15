NBA／怪病無限期休賽 勇士波爾辛吉斯仍盼盡快回歸

勇士隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）怪病纏身，球團今天發出公告宣布，這位拉脫維亞好手因「私人健康因素」無限期休賽，但仍留在球隊中。

勇士休賽季時才和波爾辛吉斯簽下2年4000萬美元的合約，但球隊訓練營前一天，他致電給勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），告知不會報到，也沒參加球隊的夏威夷旅程，前五場季前熱身賽也神隱。

昨天勇士和湖人隊在拉斯維加斯進行熱身賽，波爾辛吉斯回到勇士位於舊金山的訓練場館，和小鄧利維及醫療決策者塞萊布里尼（Rick Celebrini）碰頭；勇士今天發出的聲明中表示，昨天的會面細節保密，但波爾辛吉斯預計會留在舊金山，和球隊一起為當地21日和湖人的新賽季開幕戰準備。

勇士球團表示將對那次會面的細節保密，但預計波爾辛吉斯會在勇士結束季前賽並備戰10月21日在洛杉磯對陣湖人的例行賽揭幕戰期間，出現在訓練館和球隊周圍。

上季僅出賽34場的波爾辛吉斯，能否參與訓練仍未知，他在社群中透露，持續和醫生及專家合作，努力盡快恢復健康，「老實說，我感覺愈來愈好了，我只要保持耐心，相信會早日康復。」他也提到，職業生涯中傷病不斷，再加上一些無法確切確診的健康問題，讓人十分沮喪，但相信自己能挺過這些低潮。

勇士球團表示，一旦有合適時機，將會更新波爾辛吉斯恢復訓練、比賽狀態和回歸等相關資訊；總教練柯爾（Steve Kerr）提到，在波爾辛吉斯缺陣下，先發預計排出柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、桑托斯（Gui Santos）、新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）和格林（Draymond Green）的小陣容先發。