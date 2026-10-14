NBA／湖人教頭直言「打不好」布朗尼熱身賽掛蛋4失誤 老爸離隊未來存疑

今日湖人季前熱身賽以89：101不敵勇士的比賽中，布朗尼（Bronny James）替補上場近11分鐘，不僅一分未得，還發生4次失誤。賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）也毫不避諱地指出，布朗尼在前4場熱身賽的表現確實不理想。

「我認為他在9月的表現非常好，今年夏天跟著球隊訓練的情況也很不錯。但我不認為他在這4場季前賽打得好，不過他的訓練表現一直很好。」

布朗尼今年季前賽的整體表現不盡理想，前4場比賽平均上場17.5分鐘，僅繳出2.8分、2.8籃板與3.3助攻。上季則代表湖人出賽42場，平均僅貢獻2.9分、0.6籃板與1.2助攻。

不過，瑞迪克未將責任全數歸咎於布朗尼，反而認為他的低迷表現與場上搭配的隊友，以及比賽節奏有一定關係。

「有一部分是節奏問題，也有一部分取決於他和誰一起打球。他打了很多時間，特別是在下半場，經常和我們的雙向合約球員一起上場。像今晚，他就和才加入球隊3天的卡斯楚（Rafael Castro）一起打球。」

「所以他所搭配的某些陣容，其實並沒有真正讓他處在容易成功發揮的環境中。」瑞迪克強調。

值得一提的是，隨著父親詹姆斯（LeBron James）今年休賽季轉戰76人，布朗尼在洛杉磯的未來也成為外界討論焦點，甚至一度傳出可能被交易的消息。

現年22歲布朗尼將迎來NBA生涯第3個賽季，他在2024年與湖人簽下4年790萬美元的新秀合約，本賽季則預計領取約230萬美元薪資，湖人也握有下一個賽季價值約250萬美元的球隊選擇權。