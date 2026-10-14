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NBA／熱火得到字母哥後不進反退？美媒悲觀預測：40勝東區第9

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。 美聯社
安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。 美聯社

熱火隊休賽季交易來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但《The Athletic》專欄作家霍林格（John Hollinger）預測，熱火隊新賽季只有40勝42敗，東區第9，與上季相比不進反退。

熱火休賽季交易得到安戴托昆波，還簽下湯普森（Klay Thompson）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.）兩名資深外圍射手。霍林格坦言，熱火出現在這裡或許會讓人感到意外，上季熱火42勝40敗，平均得失分差為+2.2。

霍林格認為，除了安戴托昆波與阿德巴約（Bam Adebayo）外，其他球員的整體水準不足以支撐起真正有競爭力的球隊，東區過去比較容易拿到勝場，新賽季不會再那麼好拿。

熱火目前交易資產有限，幾乎找不到未來會成為先發的年輕球員。瑞典後衛拉森（Pelle Larsson）勉強算是例外，但他其實不算年輕，已經25歲，從過往數據來看，從未展現出先發等級的表現。即使發展到最好情況，也只是球隊進攻端第5選擇。

熱火陣中只有3名球員比拉森更年輕，分別是上場機會有限的後衛加德納（Myron Gardner）、二輪新秀康威爾（Ryan Conwell）及約維奇（Nikola Jovic）。約維奇現在成為安戴托昆波的替補，但上季表現令人失望，導致4年6200萬美元的延長合約，變負資產。

霍林格預測，熱火大概會拿出多個中型合約，例如波提斯（Bobby Portis）、維金斯（Andrew Wiggins）、拉森與約維奇，再搭配選秀資產，換來聯盟前40等級的球員，最好是控球後衛。熱火需要安戴托昆波拿出最高等級的個人表現，加上總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）的調度魔法，才有機會用這套陣容擠出40多勝，把球隊帶進季後賽。

熱火 字母哥 Giannis Antetokounmpo

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