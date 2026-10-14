快訊

21歲梧桐妹戀愛中！賈靜雯昔先有後婚 自嘲：媽媽都沒注意了

25歲跑步網紅半馬終點前500公尺倒地猝逝 學霸身分惹人鼻酸

「要繼續辯嗎」嗆賈永婕備詢衣著不純樸 綠委遭罵爆：接獲反映才提醒

NBA／倫德伯格扭傷無大礙 勇士3連勝柯爾：現在班底能成為強隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士新秀倫德伯格（藍衣）熱身賽與湖人之戰，儘管他在第三節一度扭傷腳踝，但在離場檢查後又回到場上。 路透
勇士新秀倫德伯格（藍衣）熱身賽與湖人之戰，儘管他在第三節一度扭傷腳踝，但在離場檢查後又回到場上。 路透

勇士隊今天在熱身賽出戰湖人隊，儘管上半場因為防守問題一度落後，但下半場兩節僅讓湖人合計攻下26分，最終以101：89拉出一波3連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直言，儘管球隊距離理想狀態還有很大一段差距，但確實已經努力在做正確的事情。

勇士今年休賽季雖然在補強上未有太多斬獲，不過新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）從夏季聯賽就打出亮眼表現，在今天與湖人之戰，儘管他在第三節一度扭傷腳踝，但在離場檢查後又回到場上，最終留下17分、5籃板、4助攻、2抄截的全能成績，搭配上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有17分，柯瑞也投進3記三分球拿下11分，最終勇士就在下半場逆轉湖人，收下3連勝。

賽後談到自己的腳踝狀況時，倫德伯格說：「狀況沒有看上去的那麼糟糕，我覺得問題不大，就看明天恢復狀況如何。」

對於球隊在季前熱身賽目前拉出一波3連勝，柯爾坦言儘管外界都不看好本賽季的勇士，但他們現在確實能夠建構一支強隊，也正在做正確的事情，「這就是我們現在的陣容，當然我們可以抱怨『可惜我們沒有誰，或者少了誰』，但我認為現在的班底足夠成為一支強隊，前提是必須同心協力。我們距離理想狀態還有很大差距，但大家一直努力在做對的事情，並渴望打出好球。」

勇士 柯爾 NBA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／才被點「進攻企圖」不夠！勇士倫德伯格轟全場最高痛宰湖人26分

NBA／勇士熱身賽惜敗！倫德伯格首秀6投僅1中 柯爾：進攻企圖心不足

NBA／狀元熱身賽首秀拿11分4抄截 迪班薩坦言：還能做更好

NBA／勇士先發5人暫定！柯爾大讚波傑：體系運轉重要一環

相關新聞

NBA／唐西奇休兵 湖人開箱凱斯勒卻遭勇士大逆轉

湖人隊今天熱身賽「開箱」新中鋒凱斯勒（Walker Kessler），穿上紫金戰袍的處女秀繳出11分、9籃板和1阻攻表現，還有第一時間補扣演出，搭配里夫斯（Austin Reaves）高效率演出，湖人最多領先20分，儘管第四節主力全休下遭勇士隊逆轉，在唐西奇（Luka Doncic）缺陣下仍有收穫。

NBA／我從沒想過成為喬丹！詹姆斯親揭模仿對象「GOAT」之爭再添話題

76人球星詹姆斯（LeBron James）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰是「GOAT」的話題，已是球迷多年來爭論不休的焦點。不過，詹姆斯近日透露，雖然自己從小就非常崇拜喬丹，但從未想過要成為像他一樣的球員，真正影響自己打球風格的，其實是「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）與希爾（Grant Hill）。

NBA／場均數據飆升獲回報 綠衫軍與普里查德續簽14.2億合約

塞爾蒂克在今天傳出與2024年總冠軍成員兼2025年年度最佳第六人普里查德（Payton Pritchard），達成2年4420萬美元（約台幣14.2億元）的完全保障頂薪延長。 經紀人布朗（Austin Brown）與賽德曼（Max Saidman）透露，此筆續約還包含2029-30賽季的球員與球隊雙向選擇權。

NBA／倫德伯格扭傷無大礙 勇士3連勝柯爾：現在班底能成為強隊

勇士隊今天在熱身賽出戰湖人隊，儘管上半場因為防守問題一度落後，但下半場兩節僅讓湖人合計攻下26分，最終以101：89拉出一波3連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直言，儘管球隊距離理想狀態還有很大一段差距，但確實已經努力在做正確的事情。

NBA／ 國王為何敢賭「休賽季之王」？西蒙斯面對總管質疑 2句回答讓人動容

昔日NBA狀元西蒙斯（Ben Simmons）因傷勢與心理因素，職業生涯近年陷入低潮，甚至缺席整個2025–26年賽季。不過，這位曾3度入選全明星賽的澳洲球星，今年休賽季成功獲得國王青睞，迎來重返NBA的機會。近日國王總管佩瑞（Scott Perry）透露當初決定簽下西蒙斯的兩大原因。

NBA／詹姆斯搭直升機違規？多隊老闆聯絡「雷納德案吹哨者」

詹姆斯（LeBron James）轉戰76人隊後，新賽季將搭乘直升機前往主場比賽。不過有許多NBA球隊老闆對此提出質疑，因為直升機印有全球最大體育零售平台Fanatics的標誌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。