NBA／倫德伯格扭傷無大礙 勇士3連勝柯爾：現在班底能成為強隊

勇士隊今天在熱身賽出戰湖人隊，儘管上半場因為防守問題一度落後，但下半場兩節僅讓湖人合計攻下26分，最終以101：89拉出一波3連勝，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後直言，儘管球隊距離理想狀態還有很大一段差距，但確實已經努力在做正確的事情。

勇士今年休賽季雖然在補強上未有太多斬獲，不過新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）從夏季聯賽就打出亮眼表現，在今天與湖人之戰，儘管他在第三節一度扭傷腳踝，但在離場檢查後又回到場上，最終留下17分、5籃板、4助攻、2抄截的全能成績，搭配上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有17分，柯瑞也投進3記三分球拿下11分，最終勇士就在下半場逆轉湖人，收下3連勝。

賽後談到自己的腳踝狀況時，倫德伯格說：「狀況沒有看上去的那麼糟糕，我覺得問題不大，就看明天恢復狀況如何。」

對於球隊在季前熱身賽目前拉出一波3連勝，柯爾坦言儘管外界都不看好本賽季的勇士，但他們現在確實能夠建構一支強隊，也正在做正確的事情，「這就是我們現在的陣容，當然我們可以抱怨『可惜我們沒有誰，或者少了誰』，但我認為現在的班底足夠成為一支強隊，前提是必須同心協力。我們距離理想狀態還有很大差距，但大家一直努力在做對的事情，並渴望打出好球。」